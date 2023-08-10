Студент ВШЭ объяснил решение уйти добровольцем в зону СВО

«Вопрос о том, почему я стал добровольцем, мне задавали не раз, и, отвечая на него, не нужно изобретать велосипед. Все уже сказали классики. Есть такое замечательное стихотворение «Мужество» Анны Ахматовой», – приводятся слова студента на сайте ВШЭ.

«Это стихотворение я увидел на одной из разрушенных стен в Мариуполе, и оно для меня зазвучало по-новому. Оно вполне отражает мою мотивацию: мы идем и делаем эту работу в том числе для того, чтобы этот город жил, чтобы здесь работал университет, школы, больницы, чтобы враг к тебе не пришел», – добавил Максим.

В зону СВО молодой человек отправился вместе со своим другом, также студентом ВШЭ. Готовиться к СВО и физически, и психологически студенты начали заранее, примерно за четыре месяца: выбирали экипировку, подразделение.

На фронте Максим получил ранение, после чего вернулся в Москву, где проходит лечение. В будущем он планирует снова поехать в зону СВО, а затем окончить университет. «Огромный жизненный опыт, который я приобрел на СВО, нужно использовать во благо страны», – заключил Максим.