Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.6 комментариев
Студент ВШЭ объяснил решение уйти добровольцем в зону СВО
Студент бакалаврской программы Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Максим рассказал, что побудило его взять академический отпуск и отправиться добровольцем в зону спецоперации.
«Вопрос о том, почему я стал добровольцем, мне задавали не раз, и, отвечая на него, не нужно изобретать велосипед. Все уже сказали классики. Есть такое замечательное стихотворение «Мужество» Анны Ахматовой», – приводятся слова студента на сайте ВШЭ.
«Это стихотворение я увидел на одной из разрушенных стен в Мариуполе, и оно для меня зазвучало по-новому. Оно вполне отражает мою мотивацию: мы идем и делаем эту работу в том числе для того, чтобы этот город жил, чтобы здесь работал университет, школы, больницы, чтобы враг к тебе не пришел», – добавил Максим.
В зону СВО молодой человек отправился вместе со своим другом, также студентом ВШЭ. Готовиться к СВО и физически, и психологически студенты начали заранее, примерно за четыре месяца: выбирали экипировку, подразделение.
На фронте Максим получил ранение, после чего вернулся в Москву, где проходит лечение. В будущем он планирует снова поехать в зону СВО, а затем окончить университет. «Огромный жизненный опыт, который я приобрел на СВО, нужно использовать во благо страны», – заключил Максим.