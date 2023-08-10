Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.6 комментариев
Боевика «Азова» приговорили к 25 годам за убийство мирного жителя
В ДНР боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство мирного жителя
Верховный суд ДНР приговорил командира отряда спецназначения «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ – прим. ВЗГЛЯД) Анатолия Килюшика к 25 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя.
Сообщается, что 27-летний командир отделения 2-го батальона отряда специального назначения «Азов» приговорен к лишению свободы за убийство организованной группой, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти, а также за применение запрещенных средств и методов ведения войны, передает ТАСС.
По решению суда, Килюшику также придется выплатить родственникам погибшего 20 млн рублей.
В апреле 2022 года в Мариуполе боевики задержали мирного жителя и доставили его в административное здание на проспекте Нахимова, где был отдан приказ об его убийстве. Килюшик вывел мужчину на улицу и расстрелял.