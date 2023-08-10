Эксперты заявили о длительном эффекте от регионального этапа «Лидеров России»

Эксперты и главы регионов заявили о длительном практическом эффекте от регионального этапа «Лидеров России»

Tекст: Александра Юдина

По мнению властей и экспертов, работа «Лидеров России» в регионах будет иметь длительный эффект.

Как отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, проведение регионального этапа конкурса позволило укрепить сообщества «Лидеров России» на местах.

«Многие лидеры называют одними из главных преимуществ конкурса широкое сообщество и новые возможности взаимодействия. Действительно, такие команды не только могут помогать в решении актуальных задач, но и фактически формируют кадровые резервы в своих регионах», – сказал он.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко при этом добавил, что результаты регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России» будут ощутимы на протяжении длительного времени.

«Это может иметь длительный эффект, то есть власти получат не просто свежие идеи для решения злободневных задач, но и сплоченные сообщества эффективных управленцев, которые и после конкурса продолжат взаимодействовать на благо регионов страны», – подчеркнул он.

При этом глава Удмуртии Александр Бречалов заверил, что ставил перед участниками регионального этапа конкурса «Лидеры России» задачу разработать дорожную карту по созданию на базе порта Камбарка крупного транспортного центра, способного обеспечивать мультимодальные грузоперевозки.

«В наших планах расширять возможности этой перспективной территории и сделать ее современным логистическим центром на воде для перевалки грузов с одного вида транспорта на другой. Сейчас будем дорабатывать предложения и затем выходить на предпринимателей. Самые интересные идеи от участников конкурса «Лидеры России» также возьмем в работу, а их авторов пригласим к сотрудничеству», – сказал он.

Так, Кабардино-Балкария разрабатывает региональный проект «Дети Героев», направленный на оказание всесторонней помощи детям участников спецоперации.

Как отметил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, в Курской области 60% молодежи испытывают чувство гордости за свою страну, хотят быть сопричастными к судьбе России и созидать на ее благо.

Кураторами станут педагоги, психологи, достойные представители молодежи и, безусловно, активисты проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь подчеркнул, что в регионе мы уделяем серьезное внимание вопросу патриотического воспитания молодежи.

«Несмотря на успешное развитие патриотических клубов, движений и отрядов, ощущается нехватка профессиональных кадров на региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, назрела необходимость в создании системной и современной методической базы, которая объединила бы все актуальные методические материалы по теме патриотического воспитания», – отметил он.

В региональном этапе, который включен в программу «Лидеров России» впервые, участвуют 3009 конкурсантов из всех субъектов России и из 23 стран, успешно преодолевшие дистанционный этап и подтвердившие знания на контрольном тестировании.