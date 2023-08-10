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Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о потере Украиной 30% поставленной Западом военной техники
Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов.
Алаудинов также сообщил, что в результате попыток наступления ВСУ потеряли «кадры, которые были лучше всех подготовлены». По его словам, украинские войска «несут потери по всему периметру», ВСУ лишились большей части офицерского состава младшего звена. Он заявил, что новые подразделения Украина собирает из остатков, но для их подготовки у Киева не остается времени, передает РИА «Новости».
Алаудинов заверил, что российские силы «все контролирует». Он сообщил, что «разведка все фиксирует», а «информация поступает стабильно», так что войска России «полностью готовы к очередному контрнаступлению». «Хоронить их заранее, как это делает противник по отношению к нам, мы не будем. Мы знаем о планах врага, и мы будем доделывать свою работу», – сказал он.
Напомним, СМИ сообщали, что ВСУ вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники. Президент России Владимир Путин сообщал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Также российский лидер отмечал, что западные танки горят лучше советских.