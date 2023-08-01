Разъяснены правила выдачи удостоверений ветерана ополченцам и добровольцам СВО

Глава фонда «Защитники Отечества» разъяснила правила выдачи удостоверений ветерана для ополченцев и добровольцев СВО

Tекст: Ольга Никитина

Цивилева в своем Telegram-канале отметила, что эти документы важны для очень большого числа людей, поскольку речь там идет в том числе о бойцах, заключавших контракты с организациями, содействующими армии России, в том числе частными военными компаниями. По ее словам, в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступало множество вопросов о том, «как быть тем, кто воевал в Донбассе с 2014 года», а также о статусе тех, кто служил в ЧВК.

«Теперь на эти вопросы есть ответы. Мы благодарны Министерству обороны России, что совместная работа позволила принять эти документы в ускоренном режиме», – отметила она.

Удостоверения ветеранов для защитников Донбасса, которые участвовали в боевых действиях с 11 мая 2014 года, будут выдавать военкоматы по месту постановки на воинский учет, пояснила Цивилева. Бойцу нужно написать заявление и приложить перечень документов, которые передадут в военкомат региона. Заявления будут рассматриваться в течение 30 дней. Если с документами все в порядке, удостоверение выдаст местный военкомат.

Тем, кто заключал контракты с содействующими армии организациями, удостоверения будет выдавать министерство обороны. Для этого в ведомстве будет создана отдельная комиссия. Заявления нужно подавать в ту организацию, с которой боец заключал контракт (например, ЧВК). Организация в течение пяти дней передаст документы в комиссию Минобороны, которая рассматривает его не дольше чем в течение месяца. Если с документами все в порядке, Минобороны оформит и передаст удостоверение в содействующую организацию, которая выдаст его бойцу.

Цивилева опубликовала ссылки на тексты постановлений для защитников Донбасса и тех, кто заключал контракты с содействующими армии организациями. «Филиалы фонда готовы оказать всем подопечным полное содействие в подготовке необходимых для получения удостоверений документов», – добавила председатель государственного фонда «Защитники Отечества».

Напомним, правительство расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий. Правила выдачи документа утверждены постановлениями кабмина.