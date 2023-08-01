На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.3 комментария
Минобороны подтвердило попытку Киева атаковать российские гражданские суда
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать российские гражданские суда, следовавшие к проливу Босфор
Киевский режим в ночь на вторник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве добавили, что попытка атаки была проведена с применением трех полупогружных безэкипажных катеров. Все они были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ России, говорится в Telegram Минобороны.
Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась.
Как сообщил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин, атака кораблей Черноморского флота могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов.