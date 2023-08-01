  • Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москвы-сити»
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    У российской Морской авиации есть пять главных задач
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    В Госдуме призвали показать в России фильм «Барби»
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    Корабли Черноморского флота отбили атаку украинских морских дронов
    Беспилотник повредил фасад башни в «Москва-Сити»
    FT: США склоняют Японию и Корею к тройственному военному союзу
    В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

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    Новости
    12:34СМИ: Траты Киева на демонтаж герба СССР с «Родины-матери» подрывают боевой дух

    Вооруженные силы Украины считают нецелесообразными многомиллионные траты на демонтаж герба Советского Союза на щите композиции «Родина-мать» в Киеве на фоне нужд, которые испытывают украинские военные, пишет газета Politico.

    12:34Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России

    Морские дроны Magura V5 уязвимы, но это вызов ВС РФ, которому нужно уверенно противостоять, применяя самое современное оружие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее ВСУ атаковали корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами.

    12:32Песков заявил о сохранении опасности атаки дронов на Москву

    Сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:28X5 Group объявила о покупке магазинов «Виктория» и «Дешево»

    Управляющая «Пятерочкой» и «Перекрестком» X5 Group решила выкупить магазины «Виктория» и «Дешево», всего в сделку войдут 118 торговых объектов, сообщили в компании.

    12:21В России повысили утильсбор на ввозимые для перепродажи автомобили

    В России с 1 августа повысили утилизационный сбор на импортируемые в страну легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы.

    12:20Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москвы-сити»

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал «Москву-Сити».

    12:19Число отправившихся в Израиль на лечение россиян выросло на 40%

    Количество российских граждан, прибывших в Израиль для лечения, за последние шесть месяцев увеличилось на 40%, говорится в исследовании израильской Ассоциации Медицинского Туризма (IMTA).

    12:15Воздушная тревога объявлена по всей Украине

    Во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

    12:14В Киеве раскрыли, к кому перейдет власть на Украине в случае смерти Зеленского

    Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять обязанности, управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку, рассказал оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий.

    12:12Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за отсутствие указания статуса иноагента

    Рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) оштрафован за публикацию в соцсетях без пометки о деятельности иностранного агента, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    12:06Визовый центр VFS в Петербурге прекратил прием заявлений на финские визы

    Расположенный на улице Марата в Санкт-Петербурге визовый центр VFS со вторника прекратил принимать заявления на выдачу финской визы и разрешения на пребывание в стране, сообщается на сайте финских диппредставительств.

    11:58ФСБ назвала имя осужденного за госизмену в пользу Украины

    Краснодарский краевой суд приговорил россиянина Артура Катрычко к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    11:48В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» и замруководителя этой фракции Сардана Авксентьева внесли в палату парламента законопроект об отсрочке от призыва для мужчин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или несовершеннолетних детей-инвалидов.

    11:39Кириенко высоко оценил роль форума «Экосистема» в становлении молодого поколения

    Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край», где встретился с участниками движения «Экосистема», принял участие в презентации круглогодичного центра компетенций и пообщался с юннатами и иностранными участниками форума.

    11:33Вынесен приговор обвиняемым в крушении Ту-22 в Заполярье

    Мурманский гарнизонный военный суд приговорил командира войсковой части и руководителя полетов, обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году на аэродроме Оленья, к условным срокам на четыре и три с половиной года соответственно.

    1 августа 2023, 11:48

    В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

    В Госдуму депутатом Даванковым внесен законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей до трех лет

    В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
    @ Jens Buttner/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» и замруководителя этой фракции Сардана Авксентьева внесли в палату парламента законопроект об отсрочке от призыва для мужчин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или несовершеннолетних детей-инвалидов.

    Как сообщил источник ТАСС, изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», парламентарии предлагают добавить в перечень лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу отцов детей до трех лет и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

    Напомним, 14 марта президент Владимир Путин сообщил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

    31 июля 2023, 19:28
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

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    31 июля 2023, 21:20
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Когда бензин в Германии будет стоить 100 евро за литр, люди откажутся от автомобилей, что благосклонно повлияет на климат, считает профессор берлинского университета Грегор Бахманн.

    Как указал Бахманн в Twitter (заблокирован в России), только когда литр будет стоить 100 евро или больше, сограждане начнут медленно задумываться, что можно обойтись и без машины, передает Bild.

    По его словам, неизбежно многое станет дороже и «недоступно для более бедных», а это цена, которую приходится платить за защиту климата. Он отметил, что «самые бедные вообще не могут позволить себе машину», те, кто водит машину, уже привилегированные.

    Бахманн добавил, что вождение автомобиля должно быть болезненным, чтобы ускорить переход на более экологически чистые виды транспорта. В свою очередь он рассказал, что на свою работу, которая находится в 14 км от его дома, он ездит на велосипеде, а свой электромобиль он заправляет только экологически чистым электричеством.

    Напомним, немецкие социологи предупредили, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества.

    Коментарии (31)
    31 июля 2023, 22:02
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams

    Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты

    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    @ Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    Как пишет Newsweek, США передадут Киеву версию M1A1 с упрощенным оборудованием и без передовой электроники вместо обещанной ранее M1A2, передает Lenta.Ru. Также танки этой модели лишены брони из обедненного урана.

    Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. По данным издания, оснащение M1A2 более совершенно, однако эта модель пока не поступит на вооружение Киева.

    В пятницу Военный эксперт Вадим Козюлин сказал газете ВЗГЛЯД, что США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    Коментарии (27)
    1 августа 2023, 08:28
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (17)
    1 августа 2023, 06:26
    МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»

    Посол по особым поручениям МИД России Озеров посоветовал британскому министру Клеверли «прикусить язык»

    МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»
    @ Ian Davidson/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о российских проектах для Африки, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал ему «прикусить язык».

    Клеверли заявил, что Россия якобы предлагает Африке поверхностно привлекательные проекты. Озеров, который возглавляет секретариат «Форума партнерства Россия – Африка», рекомендовал ему «изучить опыт России в сфере безопасности», где у российской стороны «чрезвычайно глубоко разработаны комплексные подходы», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Озеров пояснил, что говорит не только о «борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, обычной криминальной преступностью», но и о сохранении «стабильности и устойчивости» стран в целом. Этим, по словам Озерова, «британские партнеры не блещут». Он подчеркнул, что британцы «всегда заняты в основном организацией военных переворотов, стравливанием одних стран с другими, созданием конфликтных ситуаций». «Поэтому на месте Клеверли я бы все-таки прикусил язык и подумал о том, что российский опыт чрезвычайно популярен и востребован в Африке», – сказал Озеров.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами. Глава государства сообщил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки. На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «плевать хотели на Устав ООН».

    Коментарии (11)
    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

    Коментарии (28)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    Коментарии (16)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

    Коментарии (52)
    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (28)
    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (10)
    1 августа 2023, 00:40
    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера

    Буркина-Фасо и Мали пригрозили считать объявлением им войны военное вмешательство в ситуацию в Нигере

    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

    Буркина-Фасо и Мали заявили, что военное вмешательство может привело к «принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера», передает РИА «Новости».

    Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае военной интервенции против Нигера, передает ТАСС.

    Подчеркивается, что военное вмешательство в Нигере может «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

    Кроме того, Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи (CNRD, военные власти страны) выступил в поддержку новых властей в Нигере. Канцелярия президента Гвинеи выразила уверенность, что «новые власти» Нигера предпримут все необходимые шаги для «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

    Власти Гвинеи осудили санкции, к которым призывает ЭКОВАС, а также заявили, что военное вмешательство не решит возникших проблем, зато грозит «гуманитарной катастрофой, последствия которой могут выйти за пределы границ Нигера». CNRD объявил, что не будет присоединяться к таким мерам и призвал ЭКОВАС к «лучшим чувствам».

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты. Париж потребовал освободить Базума. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента. Хотя с 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, последняя сохраняла свое влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов. ЭКОВАС 30 июля заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, предупредив, что может применить «все меры», в том числе и военные.

    Коментарии (15)
    31 июля 2023, 14:33
    Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Би-би-си: Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители нового военного руководства Нигера заявили о прекращении вывоза урана и золота во Францию.

    Решение об этом было принято в воскресенье и будет действовать бессрочно. Других подробностей не приводится, передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Нигер – один из крупнейших производителей урана в мире. В стране уже более 50 лет работает французская корпорация Orano. Более трети урана, который применяется на АЭС во Франции, импортируется из Нигера.

    Однако представители корпорации заявили, что добыча урана в Нигере продолжается. Газета Monde сообщает, что предприятия Orano охраняют более 300 солдат.

    На Нигер приходится от 15% до 17% урана, применяемого для производства электроэнергии во Франции, передает ТАСС.

    Власти Франции пока не принимали решения об эвакуации граждан из Нигера. В стране находятся 500-600 французов.

    Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что военный переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию, в которых она очень нуждается.

    Коментарии (31)
    31 июля 2023, 18:56
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей

    Мать маньяка из Челябинской области заявила, что считала его жертву сожительницей

    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    @ Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мать мужчины, которого подозревают в похищении и удерживании с 2009 года девушки, считает, что женщина жила с ним в доме добровольно и являлась его сожительницей, сообщили в полиции.

    Мать подозреваемого допрошена как свидетель, она проживала в одном доме с сыном, а также с похищенной девушкой, передает РИА «Новости».

    По словам пожилой женщины, ее сын противоправных действий в отношении девушки не совершал. Об убийстве другой женщины, которая проживала в этом доме ранее, мать заявила, что ничего не знает.

    Напомним, в Челябинской области мужчина 14 лет удерживал похищенную женщину и насиловал ее. Она смогла сбежать после того, как маньяка увезли с приступом в психиатрическую лечебницу.

    Коментарии (11)
    31 июля 2023, 18:32
    Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов
    Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин поручил выделить средства ФНБ на программу льготного лизинга для строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, сообщила пресс-служба Кремля.

    В перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что в целях развития перевозок по внутренним водным путям на период до 2035 года необходимо принять решения, направленные на выделение дополнительных объемов: средств Фонда национального благосостояния начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта для обеспечения поддержки строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, в том числе электросудов, передает ТАСС.

    Ранее Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

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