На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.2 комментария
В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
В Госдуму депутатом Даванковым внесен законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей до трех лет
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» и замруководителя этой фракции Сардана Авксентьева внесли в палату парламента законопроект об отсрочке от призыва для мужчин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или несовершеннолетних детей-инвалидов.
Как сообщил источник ТАСС, изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», парламентарии предлагают добавить в перечень лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу отцов детей до трех лет и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
Напомним, 14 марта президент Владимир Путин сообщил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).