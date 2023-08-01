Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.4 комментария
«Ланцеты» уничтожили Leopard и Bradley ВСУ в Запорожской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил об уничтожении «Ланцетами» Leopard и Bradley ВСУ
Барражирующие боеприпасы «Ланцет» за сутки уничтожили танк Leopard и БМП Bradley вооруженных сил Украины у Работино, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Авиацией уничтожены БМП и бронетранспортер ВСУ у Работино, нанесены удары по позициям украинских войск в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова. Кроме того, на Запорожском направлении пресечена деятельность разведгрупп ВСУ у населенных пунктов Марфополь и Чаривное. Российская артиллерия уничтожила гаубицу «Мста-Б» в районе Веселого, М777 в районе Павловки, склад боеприпасов в Новоандреевке. Также беспилотниками уничтожены украинские гаубица FH70 в Ольговском и САУ Paladin в Новодаровке.
На Южно-Донецком направлении пресечено выдвижение штурмовой и разведывательной групп ВСУ в районе Урожайного. В районе Новодонецкого уничтожен опорный пункт ВСУ, в районе Великой Новоселки – минометный расчет. Российские беспилотники у Новомайорского уничтожил пикап с бойцами ВСУ, в Старомайорском – два танка, в районе Урожайного – боевую бронированную машину, передает ТАСС.
Чехов также рассказал, что наводчик-оператор танка младший сержант Ананда Дугаржапов определил местоположение одного из украинских подразделений, что помогло танкистам прорваться на позиции ВСУ и занять район на Угледарском направлении.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Сватовском и Краснолиманском направлениях отражено и сорвано восемь попыток атаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли свыше 100 человек. Также российскими войсками уничтожены два пикапа и два миномета, передает РИА «Новости».
Кроме того, ЗРК «Тор-М1» сбит украинский беспилотник. Российская авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также огневым средствам ВСУ у населенных пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество.
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска в течение суток нанесли поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.