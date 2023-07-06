Минобороны: Средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 и перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow

Работа системы противовоздушной обороны позволила российским военным сбить два украинских самолета Су-25 и перехватить четыре крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила два самолета Су-25 ВСУ около населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка в ДНР. Кроме того, за сутки было перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Помимо прочего, уничтожены 15 украинских БПЛА около населенных пунктов Кременная, Приволье в ЛНР, Александровка, Веселое, Ровнополь, Орлинское, Володино в ДНР, Днепрорудное, Чистополье Запорожской области и Константиновка Херсонской области.

Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки ВС России успешно отразили атаки штурмовых групп украинских боевиков на Соледаро-Артемовском направлении, а также Марьинском и Авдеевском направлениях.