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Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать наступление раньше
Зеленский утверждает, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил представителям США и европейским лидерам, что хочет начать контрнаступление ВСУ раньше.
Зеленский заявил, что замедление контрнаступления происходит из-за «определенных трудностей на поле боя». По его словам, виной всему – минирование. Он признался, что хотел начать наступление ВСУ раньше, поскольку чем позже оно началось бы, тем больше территории российская сторона успела бы заминировать, передает ТАСС.
Президент Украины выразил США благодарность за поддержку, назвав их лидерами в поддержке его страны, отметив при этом, что говорил и американской стороне, и главам Европы, что Киев хочет наступать как можно раньше и что ВСУ нуждается в оружии и боеприпасах. «Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», – сказал Зеленский.
Москва ранее заявила, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований.
Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
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Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.
Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.
Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
Американский разведчик спрогнозировал исход конфликта на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация
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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация.
Риттер выразил уверенность в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что «война» закончится на условиях России, а после победы Москва проведет демилитаризацию и денацификацию Украины, передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик отметил, что «для украинцев все пойдет наперекосяк», «они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств».
Риттер также считает, что Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, поэтому правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено. По его словам, для Зеленского «это не закончится хорошо».
Накануне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками «школы губернаторов» ВШГУ РАНХиГС выразил уверенность в победе России.
Военкор: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
Военкор Поддубный: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
Уничтожен заместитель командира элитного спецназа СБУ «Альфа» Глеб Лакуста, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Лакуста занимал должность замкомандира «Альфы» управления СБУ по Черновицкой области, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что его ликвидировали в зоне спецоперации.
Лакуста, по данным военкора, – бывший сотрудник «Беркута», в 2014 году он перешел на сторону киевского режима, позже стал участником киевской «АТО».
Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
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ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.
«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.
«Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.
«В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.
Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.
Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.
За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.
Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
МАГАТЭ запросило доступ на крышу ЗАЭС для поиска мин
Гросси: МАГАТЭ запрашивает доступ на крышу ЗАЭС для проверки на мины
Сотрудники МАГАТЭ запрашивают дополнительный доступ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие мин и взрывчатки, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Он уточнил, что эксперты МАГАТЭ запросили доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также к турбинным залам и частям системы охлаждения, заявил Гросси, передает ТАСС.
Ранее он заявлял, что МАГАТЭ при последних проверках атомной электростанции не нашла признаков минирования.
Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.
СМИ: НАТО может дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля
Washington Post: Запад разрабатывает официальные обязательства по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля
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Лидеры участниц Североатлантического альянса разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить Киеву возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщает газета Washington Post.
Так, представители западных стран разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля с 1970-х годов, что обеспечит способность ВСУ сражаться дальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание уточняет, что данная мера не указывает на то, что Киев получит долгожданное приглашение вступить в НАТО, так как альянс столкнулся с дилеммой в этом вопросе.
По словам авторов статьи, Украине придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия при вступлении в НАТО в 1955 году. «Либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией», – подчеркивает издание.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о неспособности НАТО выстоять против России.
МИД заявил о пособничестве ЮНЕСКО в сокрытии культурных ценностей Украины
Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности
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Сотрудники ЮНЕСКО напрямую участвуют в незаконном вывозе художественных ценностей с Украины и помогают «пристраивать» их на территории стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, надежные источники подтверждают, что ЮНЕСКО помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины на территорию стран Европейского союза. «У нас есть такая информация, и такая информация есть еще и у Le Monde, которая об этом написала», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что вывоз культурных ценностей с Украины с участием ЮНЕСКО происходит уже давно.
«На протяжении многих лет Украина, подвергаясь вмешательству со стороны США в свои внутренние дела, а потом это превратилось в разрушение государственности, по сути, разбазаривает свое собственное культурное достояние», – сказала Захарова.
Она напомнила, что на Украине разрушаются храмы, вывозят вещи из музеев и хранилищ.
«А чего вы хотите? Плодородную почву вывозят с территории Украины. А культурные ценности – само собой для них разумеющееся. … Но ведь в этом участвует еще и ЮНЕСКО, которая помогает, назовем это так, пристраивать культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины вне закона, … в огромном количестве по странам Европейского союза. Впрямую в этом участвует», – отметила Захарова.
Ранее представитель ЮНЕСКО Томас Маллар заявил, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры на Запад.
В ДНР рассказали о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов»
Советник главы ДНР Гагин заявил о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов»
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В рядах украинских военных регистрируются случаи массового дезертирства и отказ отправляться на «мясные» штурмы, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин в эфире Первого канала привел несколько примеров отказа бойцов ВСУ от участия в «мясных» штурмах, передает ТАСС.
28-я механизированная бригада ВСУ, второй батальон, четвертая группа «полностью не вышла» на штурм, мотивируя это тем, что почти вся техника отказала, рассказал Гагин.
Украинские военные заявили об отказе БМП и бронетранспортеров, в том числе американских. Это удалось выявить при радиоперехвате. Гагин пояснил, что это может быть саботаж «из страха попасть в мясорубку».
Кровопролитные штурмы со стороны киевского режима связаны со скорым саммитом НАТО и планами украинского руководства представить результаты к началу мероприятия.
Бойцы ВСУ начали понимать, что «ими просто затыкают дыры», живыми из подобных штурмов выходят порядка 15% человек, иногда и меньше, продолжил Гагин.
Устроивший взрыв в суде Киева подсудимый покончил с собой
Подсудимый Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева, покончил с собой, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По словам министра, во время штурма помещения, в котором Гуменюк захватил заложников, ранены двое бойцов спецподразделения «Корд», передает ТАСС.
Ранее в одном из судов украинской столицы произошел взрыв, была слышна перестрелка.
Священник на Украине связал рвавшую черешню во дворе костела девочку
На Украине священник связал девочку за то, что она рвала черешню во дворе католического костела
Католический священник в Волынской области Украины связал шестиклассницу, которая рвала черешню во дворе храма, сообщают украинские СМИ.
Инцидент произошел еще 8 июня в храме Святой Анны Римско-католической церкви в городе Ковель, но известно об этом стало только сейчас.
Девочка рвала черешню во дворе костела, священник поймал ее, связал скотчем и угрожал «предметом, похожим на ружье», сообщает издание «Страна.ua».
Сейчас священник арестован, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
СМИ раскрыли каналы предоставления секретной помощи США Украине
Newsweek: Секретная помощь от США Украине проводится через ЦРУ
Секретная помощь киевскому режиму проходит по линии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а не по линии американских военных, утверждает Newsweek.
Вашингтон обеспечивает Киев помощью, и многое держится в секрете, много из того, что входит в сферу компетенций военных, выполняется ЦРУ, утверждает Newsweek, передает РИА «Новости».
Вся помощь должна соответствовать ограничениям, которые установлены американским президентом Джо Байденом, указало издание.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у Киева нет секретов от ЦРУ и что у него сложились хорошие отношения с руководителем ведомства Уильямом Бернсом.
Во Франции испугались появления у протестующих оружия НАТО с Украины
Agoravox: Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие
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Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие западного производства, которое уже давно появилось на черных рынках Европы, в том числе противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные Stinger, утверждается в материале на портале AgoraVox.
Автор статьи предупредил, что переданное Киеву странами НАТО оружие западного производства в условиях бесконтрольного оборота оружия во время конфликта на Украине уже давно появилось на черных рынках Европы – и существует риск того, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков, передает РИА «Новости».
Более того, по мнению автора публикации, в руках протестующих во Франции скоро могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger.
В связи с существованием вышеописанных рисков автор материала задался вопросами: пойдут ли участники беспорядков во Франции дальше грабежей и поджогов автомобилей и не примет ли их обида за убитого сверстника форму реальной гражданской войны, которая имела бы подпитку в виде бесконтрольно отправляемого Украине оружия стран НАТО. «Не грозит ли Франции война с «иностранными сообществами» на ее же земле?» – подытожил журналист.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране якобы пройден.
Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям
Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложить принять в НАТО лишь часть Украины, об этом он заявил в интервью газете Die Zeit.
По его словам, он бы не ставил условием для приема в альянс идеальный мир в стране. Рот предложил отнести к НАТО те территории Украины, которые находятся под контролем Киева.
«Для них в таком случае действовала бы пятая статья. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что НАТО может дать Украине гарантии по примеру Израиля, чтобы Киев перевооружался во время ослабления боевых действий.
В суде Киева прогремел взрыв и произошла перестрелка
В одном из судов украинской столицы произошел взрыв, слышна перестрелка, сообщают украинские средства массовой информации.
Инцидент произошел во второй половине дня в среду, других подробностей происшествия не приводится, передает ТАСС.
При этом, по данным украинских СМИ, обвиняемый взорвал в конвойном помещении Шевченковского райсуда три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники. На место приехали скорые и полицейские машины.
Позднее стало известно имя злоумышленника. Им оказался подорвавший здание Рады в 2015 году радикал Гуменюк.
Возглавлявший в 2015 году МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что в теракте и беспорядках у здания Рады виновна националистическая партия «Свобода». Правоохранители предъявляли обвинение в организации бойцу батальона «Сич» Игорю Гуменюку и бойцу батальона «Карпатская сич» Сергею Крайняку. Их также обвиняли по статье «Теракт».