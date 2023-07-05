В ОП вручили Национальную премию в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2023»

В Общественной палате вручили Национальную премию в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2023»

Развитие цифровых технологий и приобретение цифрового суверенитета России сегодня является одной из главных задач страны, подчеркнули участники церемонии вручения Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2023», которая прошла в Общественной палате (ОП) России.

Премия «Приоритет: Цифра» в 2023 году присуждена отечественным компаниям за достижения в области разработки и внедрения российских цифровых решений, а также в области импортозамещения информационных технологий и цифровизации производств. Всего были вручены премии в 14 номинациях, таких как «Программное обеспечение», «Информационная безопасность», «Искусственный интеллект», «Финансовые технологии», «Автоматизация промышленности», говорится на сайте ОП РФ.

Значимость этого мероприятия для развития высокотехнологического сектора в России подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, который одновременно является и членом наблюдательного совета премии «Приоритет». По словам Сабитова, сегодня, в условиях тяжелого санкционного давления, вынужденного ускоренного импортозамещения, мы можем с гордостью говорить, что в России растет, развивается и крепнет отрасль информационных технологий, что мы выстояли и готовы предлагать инновационные решения.

В номинации «Программное обеспечение» дипломы лауреатов получили компании «Эдштейн», PIX Robotics, «Газпром нефть», «Смарт Энджинс сервис». В специальной номинации «Инфраструктурное ПО» диплом получил Научно-технический центр информационных технологий РОСА. В номинации «Информационная безопасность» отмечены компании «Ростелеком» и «Киберпротект». В номинации «ВЭБ-программирование» лауреатами стали «ИнЭкс» и Корпорация «МСП». Дипломы лауреатам вручил председатель Экспертного совета премии по цифровым технологиям, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

В номинации «Цифровая трансформация» награждены Группа компаний Digital Design, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, «Ред Софт», «Авантелеком» и «Анлим-Софт». В специальной номинации – «ИТ решение для нефтегазовой отрасли» награждена компания «Весна».

Победителями в номинации «Искусственный интеллект» стали научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» и «Ангелы АйТи». В специальной номинации «Цифровизация стандартов проектирования» награждена компания «Нанософт». Лауреатам дипломы вручил президент некоммерческого партнерства «РУССОФТ» Валентин Макаров.

В номинации «Большие данные (BIG DATA)» победили «Технологии Отраслевой Трансформации/Сбераналитика» и «Ростелеком». В номинации «Автоматизация промышленности» победили компании «Зарубежнефть-добыча Харьяга» и «Гарвекс». Награду им вручила председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования Рената Абдулина.

Победителями в номинации «Финансовые технологии» стали «Кэпт» и «Банк ВТБ». В специальной номинации «Новые бизнес-модели в финансовом секторе» отмечена группа компаний «Иннотех». В номинации «Виар технологии» диплом получила компания «ВР Концепт», в то время как в номинации «Квантовые технологии» победила организация «Информационные технологии и коммуникационные системы». Победители получили свои награды из рук исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского.

Президент Ассоциации развития Digital-агентств Дмитрий Фролов вручил награду в номинации «Современные системы видеоконференцсвязи» компании «ИВКС», а в номинации «Цифровой стартап» – компании «ТИМ ФОРС Менеджмент».

Информационное телеграфное агентство России (ТАСС) награждено в номинации «Продвижение цифровых технологий», а компания «Диджитал Маркетс» в номинации «Прорыв года». Награды вручил председатель Оргкомитета Премии, президент коммуникационной группы «Деловая Лига» Виталий Расницын.

Национальная премия «Приоритет» учреждена в 2015 году как площадка для выявления и поощрения лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения. За все девять лет проведения премии было подано около двух тысяч заявок по номинациям в области ИТ. Лауреатами стали свыше 200 компаний. Все они представили самые актуальные проекты по программе технологической модернизации производства и ее значимости в практическом применении.