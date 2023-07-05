Цивилева посетила реабилитационный центр для ветеранов СВО в Подмосковье

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила реабилитационный комплекс «Ясенки» в Московской области, где ветераны специальной военной операции, получившие ранения, могут пройти бесплатные курсы социальной, психологической и медицинской реабилитации.

Для бойцов в центре доступно девять программ восстановления здоровья и утраченных функций, при ампутации, нарушениях опорно-двигательного аппарата, а также профилактика посттравматических расстройств, сообщается на сайте фонда.

Цивилева отметила, что в центре реабилитации есть все необходимое для восстановления бойцов.

«Для нас очень важно выстроить грамотную структуру помощи для ветеранов, возвращающихся к мирной жизни после ранения, помочь им получить комплексную услугу по медицинской реабилитации и протезированию. Очень важно понимание перспективы возможностей для этих ребят активно войти в социальную жизнь, работать, заниматься спортом – это основная забота и задача реабилитации как таковой. Центр очень хорошо оснащен, имеет подготовленную базу и будет являться одной из площадок реабилитации для фонда», – сказала она.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что по решению главы региона Андрея Воробьева ветеранам СВО предоставляется бесплатная реабилитация в центре в течение 21 дня.

«Все выстроено по принципу санатория, с пятиразовым питанием, а проживание в двухместных комнатах. На сегодняшний день здесь находятся 9 бойцов, все они жители Московской области. На этой неделе мы ожидаем заезд большой группы – 33 бойца. Здесь мы ждем бойцов с разных территорий РФ, в том числе ЛНР и ДНР. Что касается бойцов из Московской области, то они полностью проходят реабилитацию бесплатно. Всего за период работы центра реабилитацию прошло 25 человек», – отметила Каклюгина.

В ближайшее время по инициативе губернатора для проходящих реабилитацию бойцов будет построен крытый оздоровительный бассейн.

В рамках визита также прошла неформальная встреча с проходящими реабилитацию бойцами. Член наблюдательного совета фонда, Герой России Алексей Романов поделился жизненным опытом и рассказал, что после демобилизации очень важно быстро вернуться к мирной жизни, не теряя времени.

Также встретились с бойцами первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова и президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председатель московского областного регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова и министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.