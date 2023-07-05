Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали за взятки

Замначальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний и сотрудники двух СИЗО в Симферополе задержаны по подозрению в получении взяток за покровительство фирме, которая доставляла посылки в изоляторы без проверки, сообщила пресс-служба СК по республике.

По сообщению ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, и. о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1, которым вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Еще один фигурант уголовного дела – жительница Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам, передает РИА «Новости».

Следствие располагает данными, что с 2022 года фирмой из Петербурга по договору ежедневно доставлялись посылки в СИЗО, директор фирмы организовала интернет-магазин для выбора и покупки различного товара для нужд заключенных. По данным следствия, первый замначальника УФСИН вместе с подчиненными за провоз бандеролей без досмотра и покровительство фирме получал от предпринимательницы взятки.

Первый заместитель начальника УФСИН Крыма был задержан правоохранителями в Петербурге, замначальника СИЗО-1 и исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 – в Крыму. Также была задержана и директор фирмы. По местам их работы проведены обыски, идет следствие.

Ранее ФСБ задержала за взятки экс-чиновника мэрии Керчи.