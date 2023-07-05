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5 июля, среда | Последнее обновление — 04:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Взрывы прогремели в Харьковской области
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Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными.
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Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, чуждую исторической России.
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Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома».
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
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Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.
Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Карчаа: Украина намерена ночью 5 июля ударить ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Украина ночью 5 июля намеревается ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Украина также планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС и использовать беспилотные летательные аппараты – камикадзе, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.
Американский разведчик раскрыл эффективный способ ВС России по борьбе с наступлением ВСУ
Риттер заявил об эффективном использовании ВС России дистанционного минирования
Российские военные в СВО применяют специальные артиллерийские снаряды, позволяющие проводить дистанционное минирование, что серьезно бьет по их оппоненту, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Эта российская тактика «очень умная», заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, передает РИА «Новости».
Такие снаряды могут на удалении создавать новые минные поля после того, как украинские военные их уже разминировали, это наносит «сокрушительный удар» по ВСУ.
Ранее Риттер заявлял, что украинские военные в ходе контрнаступления «спешат и проигрывают».
ВСУ изменили стратегию контрнаступления
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления
Украинские военные изменят стратегию контрнаступления, продвижение вперед более не является их главной задачей, заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
На данный момент продвижение не является основной задачей ВСУ, украинская армия считает своей главной задачей «максимальное уничтожение» живой силы и техники ВС России, заявил Данилов в Twitter (заблокирован в РФ), передает ТАСС.
По его словам, «война на уничтожение равна войне за километры».
Напомним, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.
В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
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Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.
Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.
Украина отказалась «идти на уступки» по зерновой сделке
Кулеба заявил об отказе Украины «идти на уступки» для продления зерновой сделки
Украина не должна «идти на какие-либо уступки» России ради продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что «это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств», передает ТАСС.
Напомним, весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. СМИ сообщали, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT.
Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ
Мэр Ключаров сообщил о «колоссальных повреждениях» в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке
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В результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные», повреждены учреждения здравоохранения, есть раненые, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
Ключаров сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома (оконные блоки и стеклопакеты)». Сообщается, что в восьми медицинских организациях «взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады».
Ключаров заявил РИА «Новости», что сейчас из-за темноты сложно оценить ущерб, «во многих районах повреждено городское освещение». Он указал, что «пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки».
«Пациентов переводят в другие больницы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
Рогов сообщил о российских контратаках в Запорожской области
Рогов сообщил о переходе российских войск в активную оборону в Запорожской области
Российские войска в Запорожской области не только качественно обороняются, но и контратакуют, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские войска «перешли в активную оборону». По его словам, контратаки предпринимаются «с минимальными рисками для личного состава». Он заверил, что «людьми никто не рискует». Этого, как отметил Рогов, нельзя сказать о вооруженных силах Украины – украинское командование «бросает волнами на убой все новые силы», передает РИА «Новости».
Напомним, Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали украинских диверсантов на линии фронта под селом Дорожнянка в Запорожской области.
Мощный взрыв прогремел в Макеевке
Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
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В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.
Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.
Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.
Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.
В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на стремительность и успешность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательной операции на востоке и призвал Запад быть готовым поддерживать Киев годами, пока продолжается вооруженный конфликт.
Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку заявил, что страны Запада внесли свой вклад в помощь Украине насколько это было возможно, также он отметил, что еще предстоит оказание долгосрочной поддержки, передает ТАСС.
Канцлер призвал страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, принять для себя решение и быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше.
Касаясь повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, канцлер Германии напомнил, что есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО), и которое необходимо дальше развивать.
При этом Шольц подчеркнул, что во время войны никто не может стать членом альянса. По его словам, к критериям вступления в НАТО относится в том числе отсутствие у страны-кандидата открытых пограничных конфликтов. При этом он пообещал Украине большую практическую поддержку со стороны альянса, отметив ее важность.
Накануне Германия пообещала Украине десятки немецких танков Leopard. В тот же день экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары ВС России по Украине.
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Сенатор: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»
Сенатор Долгов: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»
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У Украины нет почти никаких достижений в рамках контрнаступления, поэтому атаками на Москву они пытаются создать видимость «перемоги» для собственных граждан. России на международных площадках стоит остро поднять вопрос украинского террора, сказал газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о пресечении новой попытки ВСУ ударить беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области.
«Очередная попытка атаки дронов на Новую Москву и Московскую область – это акт терроризма. Аэропорт Внуково является гражданским объектом, который принимает и отправляет в том числе международные рейсы», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Террористические акты уже стали излюбленной тактикой украинских властей. Так, они разрушили Каховскую ГЭС и наносят удары по Запорожской АЭС. Каждому очевидно, что это не решение каких-то политических или военных задач, а самые настоящие преступления», – отметил он.
«Однако все последние атаки показали – наша система ПВО хорошо справляется с угрозой. Мы учимся на прошлых инцидентах, и продолжает выполнение задач СВО, нанося удары по военным объектам на Украине», – добавил собеседник.
«Вместе с тем нашим дипломатам необходимо и дальше на международном уровне поднимать тему террористической угрозы, исходящей от украинской власти. Все действия ВСУ поддерживаются западными политиками. А слова о том, что США и ЕС якобы не поощряют атаки, наглая ложь», – убежден он.
«Совершенно очевидно, что украинские власти продолжают совершать теракты просто потому, что ничего другого не могут. На поле боя побед нет, заявленное контрнаступление оказалось неуспешным. Поэтому они повышают градус в российском обществе, пытаются раскачать ситуацию паникой и демонстрируют мнимую «перемогу» для своих граждан, разгоняя фейки о якобы результативных ударах по Москве», – добавил Долгов.
В свою очередь Алексей Рогозин, руководитель «Центра развития транспортных технологий», в своем Telegram-канале отметил, что «скорее всего, противник пытается бить по Внуково с одной целью – отвлечь с фронта дополнительные российские силы и средства на защиту этого комплекса». «Нельзя не заметить, что это не просто символический инфраструктурный объект – это правительственный аэропорт и база специального летного отряда «Россия». Это значит, что фактически предпринимаются попытки удара по стратегически важным объектам – к счастью, надежно защищенным», – написал он.
Ранее Минобороны России сообщило, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы пресечена попытка Киева ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области. В ведомстве уточнили, что четыре украинских дрона уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул на территории Одинцовского района Московской области.
Ранее утром во вторник сообщалось, что в Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один аппарат самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области. От обломков одного из дронов в Новой Москве загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших в результате произошедшего нет, продолжается тушение.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах происшествий.
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на инцидент в своем Telegram-канале. Она написала, что «Украина совершила очередной акт терроризма, попытавшись атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт».
Напомним, в июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника.
Аналогичный инцидент был и в конце мая. Тогда несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА.
Все эти атаки выгодны противнику в преддверии саммита стран НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на что способен пойти противник незадолго до судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России. Эксперты отмечают, что Украина осознанно встала на путь «беспилотного террора», который ближе к саммиту НАТО может приобрести качественно иную форму.
Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву
Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву и Московскую область
Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы пресечена попытка Киева ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области, сообщает Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В оборонном ведомстве уточнили, что четыре украинских дрона уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул на территории Одинцовского района Московской области.
Пострадавших и разрушений нет, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области.
Медведев призвал передать конфискованные у браконьеров катера в зону СВО
Зампредседателя Совбеза Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники войскам РФ в СВО
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции (СВО).
На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками Медведев рассказал, что по имеющейся у него информации, а также по свидетельству журналистов и военкоров, в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Зампред Совбеза отметил, что эта техника может быть использована в зоне СВО, передает РИА «Новости».
Медведев уточнил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике. Зампред Совбеза России подчеркнул, что в таких средствах безусловно нуждаются ВС РФ, несмотря на то, что государство существенно нарастило темпы поставок вооружений.
По словам Медведева, по различным причинам, вполне формальным, этот конфискат не передается на нужды спецоперации. Он напомнил, что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства, поэтому решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано. В связи с этим зампред Совбеза РФ предложил Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Федеральной таможенной службе (ФТС) в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники российским войскам.
Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на поступившее обращение военкоров продумать механизм передачи российской армии конфискованных браконьерских лодок для специальной военной операции на Украине. Днем ранее глава Дагестана Сергей Меликов предложил передать браконьерские лодки военным в зоне СВО.
Зеленский попросил Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас
Приглашение Киева в НАТО зависит от президента США Джо Байдена, поэтому президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN призвал американского коллегу принять такое решение уже сейчас.
«Этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена», – сказал Зеленский, передает ТАСС.
Президент Украины подчеркнул, что для Киева очень важно получить приглашение в альянс «сейчас», поскольку это «стало бы огромным стимулом для украинских солдат».
При этом Зеленский заявил, что понимает, что страна «никогда не будет в НАТО», пока не закончатся боевые действия. Несмотря на это, Украине «очень важно чувствовать», что она будет в будущем среди союзников.
Ранее в ФРГ в предложили Киеву варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО.
Украинцам пообещали резкий рост цен на бензин
Министр экономики Украины Свириденко предупредила о значительном росте цен на бензин
Цены на автомобильное топливо на Украине в ближайший месяц могут вырасти на 20% после решения правительства вернуть НДС и акцизы на топливо на уровень января 2022 года, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, на восемь гривен (0,21 доллара) должно подорожать дизельное топливо, а на 11 гривен (0,3 доллара) – бензин, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».
Сейчас стоимость дизельного топлива на заправках страны составляет 46,15 гривны (1,26 доллара) за литр. По решению властей Украины, с 1 июля вернется НДС на топливо в размере 20%.
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