В результате обстрела Макеевки погиб один и пострадали 25 человек

Мэр Макеевки Ключаров сообщил о погибшем мирном жителе в результате украинского обстрела

В результате атаки со стороны вооруженных сил Украины в Макеевке погиб мирный житель, сообщил мэр города Владислав Ключаров. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадали 25 человек.

Ключаров рассказал, что погиб мужчина 1961 года рождения, он «находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар», передает РИА «Новости».

Также Ключаров сообщил, что пострадавших «развезли по разным больницам», передает ТАСС.

Пушилин заявил в Telegram, что ВСУ нанесли «ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки». При этом взрывную волну ощутило большинство жителей как Макеевки, так и Донецка. Среди пострадавших есть два ребенка – семилетний мальчик и девочка, которой еще не исполнилось и трех лет. Повреждены жилые дома, здания больницы, школы и детского сада.

Напомним, ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня. Ключаров сообщил, что в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные».