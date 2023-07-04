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Стало известно об обстановке на ЗАЭС после отключения электричества Киевом
В ЗАЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после отключения электричества Киевом
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Нарушений эксплуатации Запорожской атомной электростанции после отключения Днепровской ЛЭП не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Питание после отключения ЛЭП перевели на резервные трансформаторы, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Радиационный фон на территории ЗАЭС, в ее санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения остается в норме и соответствует естественному природному фону.
Напомним, киевский режим в ночь на вторник отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС.
Американец раскритиковал французские танки после боев на Украине
Ветеран ВС США Крапивник: Переданные Киеву французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине
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Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.
Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине.
По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер.
Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень.
По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт.
Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе.
Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону.
По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв.
Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника.
Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.
Зеленский поручил выслать посла Грузии
Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.
Названы проблемы второго этапа контрнаступления ВСУ
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены перейти ко второму этапу контрнаступления в преддверии саммита НАТО
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Несмотря на очевидные проблемы, ВСУ в скором времени решатся на второй этап контрнаступления. Противнику необходимо продемонстрировать какие-то реальные успехи в преддверии саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины готовятся ко второму этапу наступления.
«На скорое начало второго этапа контрнаступления указывают несколько факторов. В первую очередь противник пытается создать новые плацдармы в серой зоне. В частности, мы видим движение в районе Антоновского моста. Назвать его удачным нельзя, но противнику удается перетягивать часть внимания ВКС РФ на этот район», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Еще один важный признак подготовки – перегруппировка вооруженных сил Украины. Девятый и десятый армейские корпуса в настоящий момент сосредотачиваются на Запорожском участке фронта. Имеются и политические причины – офис Зеленского многое поставил на карту и ограничиться лишь скромными достижениями в серой зоне на этот раз не получится», – отмечает собеседник.
«К тому же совсем скоро состоится саммит НАТО. Вероятно, ВСУ попытаются пойти в атаку в течение этой или следующей недели. Почва подсохла, дождей не предвидится – а значит, противник может начать движение. Зеленскому важно показать существенные результаты как можно скорее», – подчеркивает эксперт.
«Вторая волна наступления Украины окажется более мощной. Противник попытается «ввести в игру» все имеющиеся ресурсы. Если в июне ВСУ пытались сохранить многие бригады, то сейчас перед ними возникает сложная задача – перекрыть неудачи первого этапа. Жалеть никого не будут», – считает Онуфриенко.
«При этом повторная погоня за перемогой будет проходить в условиях ряда серьезнейших проблем у ВСУ. Во-первых, у противника постепенно иссякает ресурс натренированной и обученной живой силы. Во-вторых, начало контрнаступления продемонстрировало, что готовить бойцов по стандартам НАТО было ошибкой», – акцентирует собеседник.
«Альянс попросту не участвовал в подобных военных действиях. До сих пор организация показывала себя лишь в проведении полицейских операций на Ближнем Востоке, где сражения велись против диверсантов и террористов, а не против хорошо обученных военных», – отмечает эксперт.
«В-третьих, ВСУ испытывают нехватку вооружений. Россия сохраняет превосходство в воздухе и, даже по оценкам западных СМИ, мы удерживаем первенство по количеству снарядов. Кроме того, эффективность использования БПЛА со стороны Украины постепенно снижается, поскольку мы достаточно хорошо усовершенствовали наши системы РЭБ», – акцентирует Онуфриенко.
«В-четвертых, офис Зеленского декламирует наполеоновские планы: вернуть контроль над всеми территориями страны в границах 1991 года. Для реализации подобной цели необходимо задействовать колоссальное количество сил, которым придется двигаться по степи. Спрятаться там негде, и они станут целью для ВКС РФ», – подчеркивает собеседник.
«Но все это ВСУ не остановит. И наступление, скорее всего, начнется в районе Орехова и Времевского выступа. Эти участки фронта противник пытался пробить в рамках первой волны – а значит, именно здесь стоит ожидать активизации военных действий. Нельзя расслабляться и на направлении Волновахи. Возможно, ВСУ попробуют использовать элемент неожиданности – ударить там, где было относительно спокойно», – считает эксперт.
«Уверен, что российские военные готовились к такому сценарию и создали дополнительные линии обороны. Также многое указывает на то, что мы накапливали резервы для будущих ударов ВКС. Все это должно в полной мере помочь нам отразить еще один этап контрнаступления ВСУ», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник пытается запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском участке фронта постоянно проводят маневрирование и переброску войск.
Как отмечает Рогов, ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва в любом районе от Васильевского направления до Времевского выступа. Напомним, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины окажется «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
По его мнению, продвижение ВСУ вперед может занять от шести до десяти недель. При этом он призвал не строить «иллюзий», поскольку реальные действия происходят гораздо медленнее, чем это предсказывалось аналитиками или компьютерными расчетами. Милли подчеркнул, что победой будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
При этом Владимир Зеленский, очевидно, настроен на начало второй волны контрнаступления. Недавно он заявил, что ВСУ необходимо продемонстрировать результаты на поле боя в преддверии саммита НАТО. Он отметил, что получаемой помощи со стороны союзников в настоящий момент недостаточно. В частности, президент Украины отметил, что отсутствие артиллерии в необходимом количестве замедляет темпы продвижения вперед.
При этом Зеленский неофициально очертил цели второго этапа наступления. По его словам, прибегнуть к дипломатическому урегулированию конфликта можно будет лишь в том случае, если ВСУ выйдут на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.
Шойгу объявил об уничтожении почти всех переданных Украине танков Leopard
Глава Минобороны Шойгу: ВС России уничтожили почти 100% переданных Польшей и Португалией Украине танков Leopard
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Российские войска уничтожили практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу сообщил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Он уточнил, что это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, передает ТАСС.
Глава Минобороны также заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. Он уточнил, что с 4 июня Вооруженные силы Украины потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.
Кроме того, Шойгу сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Глава Минобороны резюмировал, что в целом ни на одном из направлений противник не достиг целей контрнаступления, что свидетельствует о мастерстве ВС России и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию СБУ в городе Сумы на севере страны был на нанесен воздушный удар.
В своем видеообращении он заявил, что у страны пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что взрывы слышны в городе Сумы на Украине.
В Совфеде ответили Шольцу на заявления о «самостоятельности» Украины в период СССР
Сенатор Долгов: Шольц либо не знает историю, либо пытается выдать желаемое за действительное
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Своими псевдоисторическими заявлениями Шольц пытается оправдать поддержку нынешней украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Украина уже во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым всегда был украинским.
«Шольц либо очень плохо знает историю, либо выдает желаемое за действительное. Тезис, озвученный канцлером, максимально притянут за уши. Украинская ССР, конечно, входила в состав Советского Союза, обладая определенной самостоятельностью, но в рамках единого государства», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вместе с тем УССР, наравне с Белорусской ССР и вместе с СССР, действительно были основателями ООН. Но это были реалии послевоенного времени с совершенно конкретной политической подоплекой. Очевидно, что ни украинская, ни белорусская делегации не могли в полной мере действовать самостоятельно», – отметил он.
«Я напомню, что государственность Украина получила благодаря Владимиру Ленину. Также его решения привели к тому, что в состав УССР вошли земли Донбасса и Новороссии, а позже – при Никите Хрущеве – Украине подарили Крым. Так что утверждения Шольца исторически некорректны», – рассуждает собеседник.
«Мне все это видится как попытка каким-то образом оправдать поддержку нынешней украинской власти. Более того, напомню Шольцу, что в Германии официально запрещен нацизм. Так что правительство ФРГ фактически нарушает собственные законы, оказывая постоянную помощь ВСУ», – заключил Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН. В интервью немецким СМИ он также отметил, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым всегда принадлежал УССР.
Как отмечает РИА «Новости», вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом – учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году.
В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании), Британская Индия (колония Великобритании), Содружество Филиппин (протекторат США). С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.
Telegraph: В боевых действиях на Украине в рядах ВСУ участвуют до 50 тыс. ЛГБТ-солдат
В боевых действиях в рядах ВСУ принимают участие около 50 тыс. военнослужащих с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщило издание Telegraph.
В материале The Telegraph отмечается, что в число военных входят наемники и те, кто служит по контракту. По данным издания, ЛГБТ-военные надеются, что такой шаг будет способствовать легализации однополых браков на Украине.
«Когда медики с нетрадиционной сексуальной ориентацией эвакуируют кого-то, раненые не требуют прекратить это делать и дождаться другого врача», – рассказала одна из медсестер в части ВСУ в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЛГБТ-сообщество подталкивает Россию в Евросоюз.
Германия пообещала Украине десятки танков Leopard
Министр обороны ФРГ Писториус: В ближайшие недели Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5
Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании несколько десятков танков Leopard 1 A5, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус сообщил об этом в интервью газете Rzeczpospolita в ходе своего визита в Польшу, передает ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили практически 100% поставленных украинской стороне Польшей и Португалией танков Leopard.
Президент России Владимир Путин отмечал, что иностранная военная техника на поле боя «горит за милую душу».
Украина отказалась «идти на уступки» по зерновой сделке
Кулеба заявил об отказе Украины «идти на уступки» для продления зерновой сделки
Украина не должна «идти на какие-либо уступки» России ради продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что «это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств», передает ТАСС.
Напомним, весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. СМИ сообщали, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT.
Зеленскому припомнили обещания нейтралитета Украины и прекращения конфликта
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому обещание нейтралитета Украины и прекращения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекращение конфликта в Донбассе, разговор с русскими и украинский нейтралитет, ему пора вернуться к этим обещаниям, заявил итальянский генерал Фабио Мини.
Мини возмутился тем, что Запад не заботился о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
Как заявил итальянский генерал, когда Зеленский давал в 2019 году свои обещания, командиры подразделений вооруженных сил Украины заявили, что «разговор с русскими» будет «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.
Мини предположил, что сейчас «парадоксальным образом» появилась возможность «демилитаризации», учитывая, что «те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада».
Напомним, Мини указывал, что в поведении Зеленского можно заметить пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Мини пояснил, что Зеленский использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился у западных стран.
В США сочли вероятным вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке
Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что Украина может получить ускоренное членство в НАТО
Украина может получить ускоренное членство в альянсе по примеру Швеции и Финляндии, выразил мнение экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По его словам, Украина явно соответствует критериям для членства и могла бы в следующем году пойти по тому же короткому пути, что Швеция и Финляндия, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.
Как подчеркивает издание, украинская армия может стать одной из самых боеспособных в Европе, так как армия тоже «соответствуют всем критериям».
Также Расмуссен добавил, что без включения Украины в евроатлантические структуры не получится достичь долгосрочного мира и стабильности на Европейском континенте.
«Называйте это сдерживанием или как угодно», – сказал он.
Кроме того, экс-генсек НАТО заметил, что Украине нужны четкие заверения от ее западных союзников в готовности предоставить помощь, а также в реализации предложенного офисом Владимира Зеленского «мирного плана».
Тем временем в Германии предложили Киеву варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО.
В ДНР рассказали о провале попыток ВСУ прорвать оборону ВС России
Cоветник врио главы ДНР Гагин: ВСУ в последние сутки предприняли несколько попыток прорыва, но были отброшены
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние сутки предприняли несколько попыток прорыва на запорожском и донецком участках фронта, но нигде не добились серьезных результатов и везде были отброшены, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что в последние сутки противник предпринял достаточно серьезные попытки прорыва на запорожском театре военных действий и на донецком участке фронта, использовал диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), бросал в бой бронетехнику, однако везде был отброшен и серьезных результатов не получил, передает РИА «Новости».
Советник врио главы ДНР отметил, что противник ежедневно продолжает нести серьезные потери, а попыткам сформировать тыл после прорыва препятствуют артиллерия и авиация.
По словам Гагина, у него есть большие сомнения, что вооруженные силы Украины что-то успеют сделать (до саммита НАТО) и добьются кардинальных успехов, хотя у них до сих пор еще есть техника и большое количество личного состава.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев по настоянию стран Запада требует от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями.
Рар: Германия согласится на условия Польши по ремонту танков Leopard
Германский политолог Рар: Германия согласится на условия Польши по стоимости ремонта танков Leopard
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Разногласия между Германией и Польшей зреют давно. Из-за них страны не могут договориться о строительстве завода по ремонту немецких танков. Однако Варшава все же добьется своего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о споре Германии и Польши о стоимости ремонта танков Leopard.
«Когда на Украине начался вооруженный конфликт, Германия объявила о намерении занять жесткую и непримиримую позицию в отношении Москвы. Это делалось по аналогии с Польшей и Прибалтикой. Штаты тогда активно поддержали риторику немцев», – напоминает германский политолог Александр Рар.
«Сейчас же ФРГ пытается максимально угодить пожеланиям восточноевропейских стран. Но в двусторонние отношения между Берлином и Варшавой закрался серьезнейший конфликт. Правоцентристская правящая партия Польши требует от Германии огромные деньги в качестве компенсации за действия германских властей во времена Третьего рейха», – отметил он.
«В свою очередь ФРГ частично закрыла Польше финансирование из бюджета ЕС за то, что их правительство пренебрегает либеральными ценностями. Эти противоречия сказываются на взаимной поддержке Украины. Несмотря на то, что в мае немцы и поляки договорились о создании в Польше предприятия для обслуживания танков Leopard, тут тоже нашлось место для противостояния», – рассуждает политолог.
«Это вопрос денег. Поляки требуют баснословные суммы, а Германия просто не хочет их платить. Вместе с тем, Берлину необходимо сохранить свое лидерство в ЕС на фоне ослабления Франции. Поэтому ФРГ, скорее всего, придется уступить и выделить запрашиваемые Варшавой средства», – заключил он.
Ранее стало известно, что Польша и ФРГ до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard на польской территории. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на свои источники. Отмечается, что две страны не перестают спорить о деталях структуры совместного предприятия.
По данным источника, до конца недели стороны должны договориться о постройке общего хаба с цехами близ Гливице и Познани, черновик договора уже существует. Кроме того, польский концерн Polska Grupa Zbrojeniowa представила весьма своеобразные идеи о стоимости работ над танками.
Так, инсайдеры сообщают о «заоблачных» ценах свыше 100 тыс. евро за обслуживание одного танка в рамках первичной диагностики, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тыс.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше должен был открыться завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного.
Ранее стало известно, что ВСУ оснастили немецкие Leopard советской динамической защитой. Соответствующие кадры появились в сети. Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6.
В пятницу главком ВСУ Валерий Залужный признал, что часть западных танков, которые были поставлены вооруженным силам Украины, уже уничтожены. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post. Он также отметил, что Leopard на поле боя – «это не Leopard, а мишень».
Напавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы признали связь с Киевом
Главарь напавших на Белгородскую и Брянскую области террористов Капустин подтвердил взаимодействие с властями Украины
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Напавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы пользуются инфраструктурой украинской армии и сотрудничают с пограничной службой Украины, сообщил главарь группировки Денис Капустин.
Капустин возглавляет так называемый РДК (запрещенная в России террористическая организация). Он внесен в перечень террористов и экстремистов и объявлен в розыск, передает РИА «Новости».
Он сообщил Bild, что его организация «может полностью положиться на логистику и инфраструктуру украинской армии». В частности, имеется в виду транспортировка раненых по территории Украины, «логистика в целом», а также «общая информация», например, о местах, где группировка может «поселиться».
Также Капустин сообщил о «сотрудничестве с пограничной службой» Украины, пояснив, что «в противном случае как большая вооруженная группа» террористы не смогли бы «просто войти и выйти» за границу.
Капустин заявил, что в конце месяца у боевиков «запланировано что-то крупное».
Bild сообщает, что интервью у Капустина брали на территории Украины. Въезд в ЕС ему запрещен в связи с неонацистскими взглядами.
Напомним, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на агентурные данные сообщал, что РДК (запрещен в России), боевики которой принимали участие в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в состав националистического диверсионного подразделения «Кракен», сформированного главарями «Азова» (организация признана в России экстремистской и запрещена) и главным управлением разведки Минобороны Украины. Капустина заочно арестовал Басманный суд Москвы. Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.
Кулеба потребовал от Грузии «вернуть» Саакашвили Украине
Кулеба потребовал от Грузии «вернуть» Киеву украинского гражданина Саакашвили
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Власти Грузии должны «прекратить издеваться» над бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили и «вернуть» его украинской стороне, так как он гражданин Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы считаем, что они должны <…> вернуть его нам», – сказал Кулеба. Он сообщил, что во вторник утром «грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведен соответствующий разговор».
По словам Кулебы, посол должен обсудить с Тбилиси вопрос о том, «куда идет Грузия». Кулеба считает, что Грузия «разрушает украинско-грузинские отношения». Как заявил министр, послу и властям Грузии следует обсудить, как эти отношения «спасти», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о Саакашвили. Саакашвили в понедельник впервые за долгое время появился на публике, дистанционно приняв участие в заседании суда. Он показал свое истощенное тело.