Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями

Tекст: Вера Басилая

Поручение продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями было дано для увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий, следует из поручения на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов.

До этого Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.