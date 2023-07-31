Иск о признании геноцидом преступлений фашистов в Калужской области подан в суд

Иск о признании геноцидом преступлений гитлеровцев в Калужской области подан в суд

Tекст: Вера Басилая

Ведомством были изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения мирных граждан и военнопленных в Калужской области, в суд были представлены экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, которые легли в основу уголовного дела, а также иные материалы, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры.

Установлено, что жертвами фашистов за период оккупации Калужской области стали более 26 тыс. человек. Местное население массово казнили, истязали, пытали. Были расхищены и уничтожены материальные и культурные ценности, полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что привело к увеличению смертности граждан от болезней и голода.

Нацисты угнали в рабство более 300 тыс. человек, уничтожили более 320 населенных пунктов и почти 3,5 тыс. колхозов, свыше 15 тыс. общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц.

Размер материального ущерба, причиненного фашистами и их пособниками составляет почти 13 трлн рублей.

Ранее суд признал геноцидом преступления против мирных жителей Смоленской области в период оккупации фашистской Германией.