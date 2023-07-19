Суд признал геноцидом массовые убийства фашистами в Смоленской области

Преступления против мирных жителей Смоленской области в период оккупации фашистской Германией признан геноцидом по решению Смоленского областного суда, сообщила Генпрокуратура.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов СССР, документ подготовили по поручению генпрокурора Игоря Краснова, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В Следственном комитете указали, что собрана доказательственная база совершения геноцида в годы войны в регионе, установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных с июля 1941 по сентябрь 1943 года.

В результате их действий погибли десятки тысяч невинных, были разрушены здания, памятники и скульптуры. Захватчики преследовали цель уничтожить любые напоминания о русской культуре.

Самым пострадавшим районом стал Дорогобужский. Там располагался дом инвалидов, где жило 70 нетрудоспособных человек, в июле 1942 года всех их под предлогом эвакуации вывезли и расстреляли.

В марте 1943 были подорваны дорогобужские храмы, при отступлении фашисты подожгли сам Дорогобуж. Вместе с пленными в концлагерях были и тысячи мирных жителей региона.

«Больные, раненые, старики, женщины и дети, неспособные работать, ежедневно расстреливались. Из-за нечеловеческих условий многие узники умирали от голода и болезней», – добавили в СК.

При расследовании получены многочисленные доказательства, подтверждающие преступления фашистов в регионе.

Проведены допросы свидетелей и потерпевших, изучены архивные материалы, проведены судмедэкспертизы останков, найденных при раскопках. Эксперты пришли к выводу, что нацистские каратели целенаправленно уничтожали населения Советского Союза.