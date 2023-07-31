Проживающие у штаб-квартиры Twitter пожаловались на новый логотип

Проживающие около штаб-квартиры Twitter пожаловались на слишком яркий новый логотип

Tекст: Елизавета Шишкова

Журналист Кристофер Бил, проживающий в доме рядом со штаб-квартирой, пожаловался, что ему не удалось посмотреть фильм из-за того, что логотип Х светил ярко даже через шторы. Жильцам пришлось переместиться в ту часть квартиры, которая не выходит окнами на здание Twitter, передает РИА «Новости».

Другая жительница дома рассказала, что яркое свечение логотипа сбило ее с толку. Она добавила, что в доме также живут пожилые люди.

Телеканал привел слова адвоката, специализирующегося на строительном праве, который рассказал, что после подачи заявления на получение разрешения на размещение вывески жителей обычно уведомляют заранее. При этом жильцы могут одобрить или отклонить решение о размещении логотипа.

Однако жители этого дома, по информации СМИ, никаких уведомлений от компании не получали.

Издание New York Post ранее сообщало, что мэрия Сан-Франциско начала разбирательство в связи с установкой логотипа, так как на проведение таких работ нужно разрешение местных властей.

Напомним, Twitter обновила логотип – вместо голубой птицы теперь белая буква X с черным контуром.