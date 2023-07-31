Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
Злоумышленники подожгли релейный шкаф близ ж/д станции Очаково
В Москве подожгли релейный шкаф недалеко от ж/д станции Очаково Киевского направления
В минувшие выходные неизвестные подожгли релейный шкаф около железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги, при этом на движении поездов ситуация не сказалась, сообщает МЖД.
По информации компании, инцидент произошел в ночь на 29 июля, когда посторонние лица «вмешались в работу железнодорожного транспорта», после чего произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД, передает РИА «Новости».
В МЖД подчеркнули, что на движении поездов ситуация никак не сказалась а также напомнили, что за подобные правонарушения грозит уголовная ответственность.
В компании призвали россиян сообщать о подозрительных лицах и объектах в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00.
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