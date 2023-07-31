Злоумышленники подожгли релейный шкаф близ ж/д станции Очаково

В Москве подожгли релейный шкаф недалеко от ж/д станции Очаково Киевского направления

Tекст: Александра Юдина

По информации компании, инцидент произошел в ночь на 29 июля, когда посторонние лица «вмешались в работу железнодорожного транспорта», после чего произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД, передает РИА «Новости».

В МЖД подчеркнули, что на движении поездов ситуация никак не сказалась а также напомнили, что за подобные правонарушения грозит уголовная ответственность.

В компании призвали россиян сообщать о подозрительных лицах и объектах в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00.

В конце июня мужчина поджег коробку с петардами в отделении Сбербанка в Подмосковье, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.