Москвичей предупредили о приходе эпохи холодных февралей

Эксперт Мухаметов: Феврали в Москве будут становиться холоднее из-за потепления в Арктике

Tекст: Ольга Никитина

Мухаметов заявил РИА «Новости», что в результате глобального потепления в Арктике изменится циркуляция атмосферы. Это, по его словам, приведет к «ультраполярным вторжениям» в Европу. Холодный воздух достигнет и Центральной России.

Эксперт отметил, что к концу зимы в Арктике будет стоять антициклон, из-за чего феврали в московском регионе будут холодать.

По его словам, парадоксально, но глобальное потепление приведет к локальным похолоданиям в Западной Европе, что затронет и Россию, правда, в меньшей степени.

Ранее климатолог Алексей Кокорин высказал мнение, что при худшем сценарии потепления на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов по сравнению с концом XIX века столицу России могут перенести в Сибирь.