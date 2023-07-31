Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.4 комментария
Москвичей предупредили о приходе эпохи холодных февралей
Эксперт Мухаметов: Феврали в Москве будут становиться холоднее из-за потепления в Арктике
Потепление в Арктике будет способствовать тому, что в Европе произойдет локальное похолодание, а в Москве станут холоднее феврали, сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
Мухаметов заявил РИА «Новости», что в результате глобального потепления в Арктике изменится циркуляция атмосферы. Это, по его словам, приведет к «ультраполярным вторжениям» в Европу. Холодный воздух достигнет и Центральной России.
Эксперт отметил, что к концу зимы в Арктике будет стоять антициклон, из-за чего феврали в московском регионе будут холодать.
По его словам, парадоксально, но глобальное потепление приведет к локальным похолоданиям в Западной Европе, что затронет и Россию, правда, в меньшей степени.
Ранее климатолог Алексей Кокорин высказал мнение, что при худшем сценарии потепления на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов по сравнению с концом XIX века столицу России могут перенести в Сибирь.