Названо условие переноса столицы России в Сибирь

Климатолог Кокорин: Столица России будет в Сибири при потеплении климата на пять градусов

При худшем сценарии потепления на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов по сравнению с концом XIX века столицу России могут перенести в Сибирь, считает климатолог Алексей Кокорин.

Углеродная нейтральность – один из элементов Парижского климатического соглашения. США и страны ЕС планируют ее достичь к 2050 году, Россия и Китай – к 2060-му, Индия – к 2070-му.

Кокорин считает, что более реалистчные оценки сдвигают сроки к 2080-м годам, передает РИА «Новости». При этом, отмечает климатолог, к тому времени температура на Земле все равно поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.

При наихудшем сценарии, полагает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими.

По словам Кокорина, если все действительно будет так плохо, то столицей России станет Новосибирск или Красноярск.

Ранее ученые Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) в ходе экспериментов выяснили, что причиной резких перепадов температуры в Арктике могут быть изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем 16 суток.