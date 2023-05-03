Российские физики назвали причину резких смен климата в Арктике

|
3 мая, среда | Последнее обновление — 08:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Разделы
Никто не возьмется сейчас сказать, кто в грядущей беспилотной гонке добьется наибольшего успеха, кто станет российским Сельчуком Байрактаром – народный умелец, готовый свернуть горы в патриотическом порыве, или заслуженный инженер из оборонного НИИ.
Подробности...
Приход на «рынок труда» машинного интеллекта неизбежно подорвет «классовую гармонию» европейской социал-демократии, воспроизведенную в той или иной степени практически везде в мире, включая, кстати, и Россию.
Подробности...
Теперь патриарх Кирилл не имеет права посещать Чехию (хотя он и прежде ее не посещал и даже не собирался), хранить деньги в чешских банках и владеть чешской недвижимостью, а также получать средства из Чехии. Нельзя, правда, назвать эту цену особенно болезненной.
Подробности...
2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...
В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...
В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Российские физики назвали причину резких смен климата в Арктике
Ученые СПбГУ по-новому рассчитали причину резких смен климата в Арктике
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Причиной резких перепадов температуры в Арктике могут быть изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем 16 суток, выяснили в ходе экспериментов ученые Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ).
Физики СПбГУ применили методы математического моделирования для изучения влияния на глобальную циркуляцию атмосферы ряда планетарных волн (давление, плотность, температура, скорость ветра) с периодами от трех до 16 суток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.
Кроме того, эксперты изучили влияние планетарной волны с периодом в 16 суток. Эта волна часто наблюдается в атмосфере и становится особенно сильной зимой в северном полушарии. Прежде подобные волны исследовали за счет данных, получаемых со спутников и радаров, но никто не оценивал вклад 16-дневной волны в изменение скорости ветра и температуры на Земле.
В ходе эксперимента ученые выяснили, что эти волны могут вызывать возмущения в стратосфере, что способно привести к экстремальным потеплениям и похолоданиям в Арктике и в умеренных широтах.
Умер Валентин Юдашкин
Первый канал: Умер модельер Валентин Юдашкин
|
|
Модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью, скончался на 60-м году жизни, сообщают СМИ.
«Не стало Валентина Юдашкина», – сообщил Первый канал со ссылкой на супругу покойного.
В сообщении отмечается, что Юдашкин был гениальным модельером, признанным мастером мировой моды, наряды которого носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино.
Позднее модный дом Валентина Юдашкина подтвердил ТАСС информацию о смерти модельера.
Всего несколько дней назад Юдашкин выражал соболезнования в связи с кончиной модельера Вячеслава Зайцева, который умер в 85 лет. Юдашкин назвал Зайцева великим художником и творцом, большим профессионалом и открытым человеком.
Модельер Денис Симачев заявил РИА «Новости», что уход Юдашкина стал огромной потерей для русской культуры и моды. Он напомнил о недавней кончине Вячеслава Зайцева и отметил, что российская мода очень многое потеряла за эти дни.
Симачев выразил соболезнования родным и близким Юдашкина.
Юдашкин – народный художник РФ (2005). Родился в 1963 году в поселке Баковка Московской области. С отличием окончил Московский индустриальный техникум (1986). Пять лет спустя основал дом моды Valentin Yudashkin и представил в Париже первую коллекцию. Автор костюмов для олимпийской сборной России в 1994 и 1996 годах. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.
В 2016 году у модельера диагностировали онкологическое заболевание. По информации «Комсомольской правды», у Юдашкина был рак почки. Метастазы пошли по всему организму и достигли мозга. Семья хотела отправить модельера на лечение за границу, однако зарубежные клиники не взялись за тяжелый случай.
Юдашкин публично рассказал о своей болезни в 2021 году. Он признался, что ему помогала вера в Бога, а также любящая семья. Мэтр признавался, что, узнав о болезни, не впал в состояние истерики, а наоборот, максимально мобилизовался, потому что думал, как лучше преподнести эту новость родным.
В Херсонской области найдены устройства для помощи украинским БПЛА
В Херсонской области нашли усилители радиуса действия украинских БПЛА
|
|
На вышках сотовой связи в Херсонской области начали находить нелегально установленные ретрансляторы. Эти устройства могут иметь военное предназначение - они способны увеличить радиус действия украинских беспилотников.
По словам очевидцев, подобные устройства могут увеличить боевой радиус действия БПЛА на 30 км. В связи с этим рекомендуется осматривать вышки на наличие посторонних устройств. На видео демонстрируется один из таких ретрансляторов.
Одной из главных проблем малых БПЛА является дальность передачи сигналов для управления ими. Технически малые беспилотники способны улететь существенно дальше, чем дальность связи установленных на БПЛА устройств управления. Для решения этой проблемы как раз и применяются ретрансляторы.
Таким образом, можно предположить, что украинские разведывательно-диверсионные группы работают в Херсонской области РФ для нелегальной установки ретрансляционных устройств.
В последние месяцы ВСУ активно используют беспилотники для атак на гражданские объекты России.
В Ялте прохожий извинился за слова о том, что он «за Украину»
В Ялте молодой человек извинился за слова о том, что он «за Украину», когда во время уличного опроса девушка спросила у нескольких парней «не боятся ли они контрнаступления».
Крымский блогер Александр Талипов в своем Telegram-канале опубликовал видео с извинениями молодого человека. На нем парень извиняется перед гражданами России.
«Понял свою глупость, в первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации. Извиняюсь перед страной, Россией», – говорит молодой человек на видео.
Ранее победившую в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольгу Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.
Песков опроверг данные Пентагона о потерях России в СВО
Песков: Цифры Пентагона о потерях России в СВО взяты с потолка
Заявления Пентагона о потерях России в ходе спецоперации не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Взятые с потолка абсолютно [цифры]», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля пояснил, что Вашингтон не может называть какие-то цифры, так как США не располагают такими данными.
Песков призвал ориентироваться «только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны».
В Пентагоне ранее заявили, что потери России убитыми и ранеными в последние месяцы якобы составили 100 тыс. человек.
Командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский сообщил о принятии решения об усилении обороны Артемовска
Руководство вооруженных сил Украины приняло ряд решений об усилении обороны Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.
Он добавил, что ВСУ продолжают обороняться и ведут сдерживание наступления на востоке.
«Вместе с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», – приводит его заявление в Telegram РИА «Новости».
Сырский заявил, что несмотря на все прогнозы, ВСУ удается удерживать Артемовск.
Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои, российские войска продолжают атаковать.
Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление после сдачи Артемовска
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление перед 9 мая, чтобы перекрыть негатив от сдачи Артемовска
|
|
ВСУ находятся на грани оставления Артемовска. И чтобы избежать мощной негативной реакции в случае сдачи города, попробуют перебить информационную повестку контрнаступлением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно, что Украина может перейти в атаку перед 9 мая.
«Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое. Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина осознает всю тяжесть собственного положения в Артемовске. Очевидно, что этот город рано или поздно придется оставлять. Однако офис Зеленского придал населенному пункту колоссальное идеологическое значение, в результате чего отступление нанесет ВСУ непоправимый репутационный ущерб», – отмечает собеседник.
«В связи с этим мы можем предположить, что украинские военные перейдут в контрнаступление в преддверии 9 мая, чтобы перекрыть негативный информационный фон в СМИ в случае сдачи Артемовска. Ведь иначе подобное поражение офиса Зеленского вызовет недовольство не только среди населения Украины, но и у стран-доноров. ВСУ могут лишиться канала поставок вооружений», – подчеркивает он.
«Контрнаступление могло бы начаться и раньше, но противник не располагает ресурсами для полномасштабной атаки по нескольким направлениям. Все это время Зеленский и его команда тянули время и пытались выжать из США и ЕС как можно больше денег и оружия. На ВСУ сделаны слишком высокие ставки. Зеленский понимает, что в случае провала он может лишиться всего», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские вооруженные формирования с высокой долей вероятности могут перейти в масштабное контрнаступление в конце этой – начале следующей недели, пытаясь омрачить празднование Дня Победы.
По его словам, в этот период установятся благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере реализовать потенциал натовского вооружения и техники. Он отметил, что сейчас противник накапливает материально-технические средства, а для «масштабных контрнаступательных действий» формируются ударные группы.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую в подготовке к масштабной атаке. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Он также назвал ключевые факторы в возможном наступлении: наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления расходуемых амуниции и топлива.
«Мы можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», – цитирует Резникова газета.
Между тем накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами.
Кроме того, в ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Газета ВЗГЛЯД писала, как российские упреждающие действия скажутся на планах противника, а также о том, как своими военными амбициями Зеленский загнал себя в ловушку.
Дуда заявил о намерении Польши требовать «репараций» от России
Президент Дуда заявил, что Польша будет требовать репараций не только от Германии, но и от России
|
|
Польша должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России, считает президент Польши Анджей Дуда.
Дуда в интервью Wprost заявил, что Германия напала на Польшу и тем самым начала Вторую мировую. Россия же, по его словам, «присоединилась к этой войне». Поэтому, считает польский лидер, репарации Варшава должны требовать и от Москвы, пишет Telegram-канал RT.
Президент Польши добавил, что если кто-то считает, что Польша разжигает данный вопрос чрезмерно, «пусть спрашивает немцев, зачем они в 1939 году начали этот конфликт».
В свою очередь глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times также заявил, что Польша может потребовать «репараций» от России по итогам Второй мировой войны, пишет РБК.
Пшидач заявил, что соответствующий диалог с Берлином можно начать, однако Россия, по его словам, «это другая цивилизация». Он отметил, что после успеха с Германией в этом вопросе Польша намерена следующим шагом начать дискуссию с «другим угнетателем».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал планы Варшавы требовать «репарации» от России «чисто польской фантазией», которая не имеет никакого отношения к международному праву. По его словам, шансы на подобные выплаты польской стороне – ниже нуля.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.
ВСУ начали отступление в руины частного сектора в Марьинке
Военкоры: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
Российские войска заняли основную часть города Марьинки, украинские формирования отступают в руины частного сектора.
Российская армия ведет активные наступательные действия по нескольким направлениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Марьинка является одним из населенных пунктов, откуда ведутся обстрелы ВСУ по Донецку. Освобождение Марьинки даст российским силам возможность развить наступление на Курахово и Красногоровку, чтобы полностью окружить Авдеевку, поясняет «РГ».
В конце апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов города Марьинки в ДНР, практически все позиции ВСУ просматриваются.
ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
На Запорожье задержаны диверсанты, причастные к покушению на замначальника УВД Мелитополя
Правоохранители по горячим следам задержали диверсантов, причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко, сообщили в управлении ФСБ по региону.
По сообщению ведомства, сотрудники ФСБ и МВД Запорожской области по горячим следам пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России, причастной к покушению на замначальника УВД «Мелитопольское» ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции Алексея Мищенко, который скончался от полученных ранений, передает ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим неоднократно угрожал погибшему вследствие теракта в Мелитополе сотруднику полиции Александру Мищенко.
Главе дипмиссии США в Грузии в насмешку присвоили статус «гаражного посла»
|
|
Посол США в Грузии Келли Дегнан стала объектом насмешек после посещения заседания гаражного кооператива в одном из престижных райнов Тбилиси – Ваке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщила телекомпания «Имеди», посол США стала участницей встречи, на которой жильцы обсуждали строительство подземного гаража.
Один из грузинских бизнесменов лоббирует строительство, но местные жители выступают против. В связи с этим бизнесмен обратился за поддержкой к послу США, ссылаясь на давнее знакомство его супруги-американки с дипломатами этой страны.
Именно после этого Дегнан прибыла на обсуждение строительства паркинга. Она объяснила это тем, что «посольство всегда старается помогать американским инвестициям в Грузии».
Также Дегнан сообщила, что «с интересом выслушала мнение жильцов».
Участие посла США в заседании гаражного кооператива вызвало эмоциональные отклики в социальных сетях. Случившееся вызвало сравнения с комедией «Гараж». Известная правозащитница Нана Какабадзе провела параллели между послом США и одним из героев фильма, директором рынка, который хвастался знакомствами с влиятельными людьми.
«Когда я увидела Келли Дегнан на собрании по строительству гаража в одном из жилых корпусов, то подумала, что смотрю вторую серию «Гаража», – отметила с иронией правозащитница.
По ее словам, много послов было в Грузии за 30 с лишним лет ее независимости, но «Келли Дегнан просто пробила дно».
Политолог Гиа Абашидзе, ранее говоривший, что, по статистике, посол США Келли Дегнан чаще комментирует те или иные процессы в Грузии, чем спикеры главных грузинских партий, призвал Госдеп США обратить внимание на поведение посла в Грузии, которая скатилась до статуса «гаражного посла».
Посла США Келли Дегнан в последнее время регулярно критикуют власти Грузии, говоря о ее «пренебрежительном» отношении к народу Грузии.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
Грузия тайно запустила рейсы из Тбилиси в Москву
«Аргументы и факты»: Грузинская компания Georgian Airways тайно открыла рейсы из Тбилиси в Москву
|
|
Грузинская авиакомпания Georgian Airways тайно уже больше месяца летает в Москву из Тбилиси с небольшой стыковкой в Ереване на самолетах без опознавательных знаков.
Обозреватель «Аргументы и факты» Георгий Зотов пишет, что купил билет из Тбилиси в Москву на сайте армянской авиакомпании Air Dilijans. Стоимость «поездки» за 19 тыс. 699 рублей в одну сторону, сюда же включены ручная кладь и 23 кг багажа.
По словам журналиста, есть короткая стыковка в Ереване – всего 30 минут, а самолет не имеет никаких опознавательных знаков. В столице Армении, летевших из Тбилиси в Москву пассажиров, попросили оставаться на своих местах, и не выходить в аэропорт.
«Пересадка в Ереване – формальность», – объяснили пассажирам.
Обозреватель отмечает, что фактически летел прямым рейсом. По официальной информации, Georgian Airways выполняет «совместный полет» с Air Dilijans садится в Ереване «на дозаправку» на полчаса, выжидает еще время, а затем летит во Внуково.
Журналист пишет, что в полете не предлагают питание даже за деньги, дают только воду.Напомним, прямые рейсы в Грузию Россия отменила после антироссийских митингов в Тбилиси.
Председатель руководящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. При этом президент республики Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление воздушного сообщения с Грузией, прерванного в 2019 году. Министр напомнил, что контакты между жителями наших стран активно развиваются, а в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря связям с Россией.
В то же время Евросоюз пригрозил Грузии санкциями, если она возобновит прямое авиасообщение с Россией.
У берегов Индонезии взорвался нефтяной танкер Pablo
У берегов Индонезии взорвался нефтяной танкер Pablo, предположительно, с иранской нефтью
Танкер, зарегистрированный в Габоне, загорелся у берегов Индонезии в Малаккском проливе, три человека пропали без вести, сообщают СМИ.
Как пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале, взорвался нефтяной танкер Pablo, на борту которого, по некоторым данным, была «подсанкционная» иранская нефть.
Между тем, как сообщает газета Malay Mail, танкер зарегистрирован в Габоне, он направлялся из Китая в Сингапур. Отмечается, что танкер загорелся у берегов малайзийского округа Кота-Тингги. На его борту был экипаж из 28 человек, трое из которых пропали без вести, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на сухогрузе у побережья Турции в районе черноморской провинции Синоп возник пожар.
Появились сообщения о возможном уничтожении командующего теробороной ВСУ
Пригожин заявил об уничтожении машины командующего теробороной ВСУ Танцюры
Российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил Евгений Пригожин.
Он заявил, что удар нанесли артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» в 13.25 мск. Автомобиль, в котором мог находиться Танцюра, следовал в Бахмут, передает ТАСС.
Информация уточняется, добавил Пригожин. Пресс-служба Пригожина опубликовала фото с места событий.
Ранее Пригожин заявил, что российские силы в Артемовске прошли за день около 120 метров.
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Минобороны: ПВО России за сутки сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожено три самолета военно-воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что речь идет о двух украинских истребителях МиГ-29, которые были сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области, а также самолете Су-25, сбитом в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
1 мая российские зенитчики сбили украинский Су-25 над островами на Днепре в Херсонской области.
|
|