На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США

Офис Зеленского: Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности на следующей неделе

Tекст: Вера Басилая

Гарантии представляют собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем, пояснил Ермак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Он также заявил, что эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

Он также отметил, что с участниками этой декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности, четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.

Кроме того, Джо Байден ранее заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов в этой связи отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.