Шеф Пентагона рассказал о «ядре» гарантий Запада для Украины

Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным

Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно

Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.

«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.

«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.

«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.

Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.

Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.

Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.

В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.

Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.