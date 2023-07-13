Путин объяснил, чем ограничено право Украины на безопасность

Путин: Украина имеет право обеспечивать свою безопасность, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны

Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что «любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным», передает ТАСС.

«Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности», – уточнил президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины «есть только одно ограничение – оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».

«Исходим из понимания того, что этот принцип, который был многократно продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться», – подчеркнул президент России.

Накануне британские СМИ сообщили, что «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. При этом в Кремле подчеркнули, что намерение стран «Группы семи» (G7) предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягают на безопасность России.