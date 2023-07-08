Байден выступил против голосования о вступлении Украины в НАТО

Байден счел преждевременным предложение ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО

Сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО, заявил президент США Джо Байден.

Байден сказал, что существуют «требования, в том числе в части демократизации». Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Байден «дал понять» Зеленскому, что США «были бы готовы на то время, пока идет процесс», предоставить Украине гарантии безопасности «а-ля безопасность, которую предоставляют Израилю», если «будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».

По мнению Байдена, сейчас в НАТО нет «единогласия по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью» в разгар конфликта. «К примеру, если бы это было сделано, и я говорю об этом серьезно, мы полностью привержены каждому дюйму территории НАТО. Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока что не отвечает требованиям для вступления в НАТО.