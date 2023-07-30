Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
СК возбудил дело после гибели туристов из-за урагана в Марий Эл
СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл
Уголовное дело заведено по факту гибели восьми человек в парке «Марий Чодра» в Марий Эл по статье о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета России.
Как указали в СК РФ, на территории палаточного лагеря обнаружены тела семи человек, из них трое малолетних детей, еще один человек, находясь в тяжелом состоянии, скончался в больнице, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что следственными органами СК России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования уголовного дела.
Ранее сообщалось, что количество погибших из-за урагана в палаточном лагере на озере Яльчик в Марий Эл увеличилось до восьми человек, 29 – пострадали.