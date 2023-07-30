СК возбудил дело после гибели туристов из-за урагана в Марий Эл

СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в СК РФ, на территории палаточного лагеря обнаружены тела семи человек, из них трое малолетних детей, еще один человек, находясь в тяжелом состоянии, скончался в больнице, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что следственными органами СК России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что количество погибших из-за урагана в палаточном лагере на озере Яльчик в Марий Эл увеличилось до восьми человек, 29 – пострадали.