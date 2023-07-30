Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
Музыкальный продюсер Александр Рудин умер от последствий ковида
Музыкальный продюсер и муж певицы Натали Александр Рудин умер от последствий ковида
Супруг российской эстрадной певицы Натали (настоящее имя Наталья Рудина) музыкальный продюсер Александр Рудин скончался на 54-м году жизни из-за полученных после перенесенного коронавируса осложнений, сообщила сама артистка.
По ее словам, Александр Рудин скончался от последствий ковида, с которым боролся два года, передает ТАСС.