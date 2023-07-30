Путин: На Западе только языком треплют и сваливают проблемы на Россию

Путин: Языком треплют на Западе, мозги всем промывают и сваливают все свои проблемы на Россию

Tекст: Ольга Никитина

Отвечая на вопросы представителей СМИ Путин заявил, что корень экономических проблем Запада в их ошибках, «которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений».

«А здесь случилась специальная военная операция и очень удобно свои ошибки свалить на нас, они так и делают с присущим им обычным блеском, языком треплют только и все, очень удобная позиция. Но на экспертном уровне все это понимают, правда экспертов мало кто слушает, потому что мозги-то промывают миллионам людей не эксперты, а представители четвертой власти», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства отметил, что США и страны Западной Европы во время пандемии начали помогать своим предприятиям, в отличие от России, неразумно. «Все началось раньше. В желании преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе что начали делать: собственно, примерно то же, что и мы делали, только в гораздо больших масштабах», – сказал президент.

«Что я имею ввиду: начали давать деньги в отдельные отрасли, отдельным предприятиям и пострадавшим гражданам. Ведь мы тоже так делали. Семьям с детьми выдавали определенные деньги, тем, кто утратил работу платили по разным каналам, малому и среднему бизнесу давали деньги – при определенных условиях, правда. И у нас тогда было все гораздо точнее, более адресно, и мы тратили меньше денег, но эффект был не меньший, чем в Европе и США. А может быть даже лучший, чем там», – пояснил Путин.

«Оказывается, там деньги разбрасывали. А откуда брали? Эмиссия. Боюсь ошибиться, но, по-моему, 9 трлн напечатали в США – долларов. В Европе где-то пять или шесть, там четыре – пять – шесть, но тоже огромные деньги. Такой эмиссии не было уже десятилетия», – сказал российский лидер.

Ранее Путин отмечал, что экономические проблемы на Западе увеличились, в Германии намечается рецессия, а в России будет плюс 1,5-2% ВВП.