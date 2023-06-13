Путин заявил о предстоящем росте ВВП России

Экономические проблемы на Западе увеличились, в Германии намечается рецессия, а в России будет плюс 1,5-2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин.

«По данным МВФ, локомотив европейской экономики, ФРГ – там намечается рецессия, на текущий год ВВП минус 0,7%. У нас, кстати говоря, плюс минимум 1,5%, а то и под 2%, а у локомотива европейской экономики минус 0,7% и рецессия», – передает ТАСС слова Путина.

Годовая инфляция в России будет около 5%, ниже этого уровня не нужно, сказал глава страны.

«Это хорошо, слишком низкая инфляция – не очень большой подарок, а вот это будет нормально. Но у них-то там 7% с лишним – 7,5%», – подчеркнул президент.

Также российский лидер указал на росте безработицы в других странах.