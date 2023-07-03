Назначения получили шесть финалистов конкурса «Лидеры возрождения» в ДНР

Назначения получили шесть финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика»

Четвертая волна назначений финалистов кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» прошла в ДНР, новые должности получили шесть человек.

Так, Анна Богатырева после выхода в финал кадрового конкурса получила повышение с должности специалиста по связям с общественностью I категории до ведущего специалиста по связям с общественностью.

Марина Борисюк поменяла сферу деятельности и перешла на работу на государственную службу и стала советником главы ДНР.

Алексей Бурцев теперь занимает должность главного специалиста Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по ДНР.

Елена Бычкова теперь работает заместителем директора по аналитике и мониторингу Фонда развития промышленности ДНР.

Олег Камыса стал членом общественного совета регионального проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство».

Александр Черников перешел на работу в Донецкое управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на позицию главного государственного инспектора отдела государственного горного надзора и надзора в угольной промышленности.

Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, финалисты кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» получают новые должности и повышения.

«На сегодняшний день уже 30 человек были назначены. Это и есть главная цель конкурса – усиление всех сфер республики с помощью компетентных специалистов и талантливых руководителей, которые готовы работать на благо ДНР. Нет сомнений, что все вместе мы сможем добиться отличных результатов в процессе возрождения нашего региона», – подчеркнул он.

Напомним, с января по апрель прошли очные полуфиналы конкурсов «Лидеры возрождения». По их итогам состоялось 24 назначения финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», восемь назначений финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» и пять назначений финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область».