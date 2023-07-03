В Белоруссии заявили о заинтересованности в переговорах по Украине Путин заявил о совместном противостоянии России и Белоруссии угрозам Президент Путин: Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам 3 июля 2023, 10:03 Текст: Антон Никитин

Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам, надежной основой отношений двух стран остаются узы братской дружбы, закаленные в военные годы, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики. Президент России Владимир Путин направил сердечные поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики, пожелав крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу – счастья и процветания. Путин отметил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства подчеркнул, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений, что в полной мере подтверждается в наши дни, когда Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам. Путин выразил уверенность, что, планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене. Напомним, в конце июня Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о региональной группировке войск. Лукашенко составил карту центров принятия решений недружественных стран

Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что утвердил на «военных картах» места центров принятия решений на территории недружественных государств. Лукашенко отметил, что координаты этих центров известны «до миллиметра». По его словам, «позавчера» (в среду, 28 июня) они были определены «четко и ясно» и утверждены им на военных картах, передает слова главы Белоруссии близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого». Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России распорядился привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность. Он рассказал также, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры готовились к «вооруженному мятежу».

ВЦИОМ: Действия Путина одобряют более 78% россиян 30 июня 2023, 12:14 Текст: Александра Юдина

Уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину составляет 78,6%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. На сайте ВЦИОМ указано, что на вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента сократился на 1,3 п. п. и составил 74,8%. Также деятельность правительства России одобрили 50,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,7% респондентов, о доверии Мишустину заявили 60,9% опрошенных. Уровень поддержки «Единой России» составил 37,9%, КПРФ – 10,4%, ЛДПР – 9,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,6%, «Новых людей» – 4,3%. В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Новости СМИ2 Глава Роскосмоса рассказал о судьбе МКС Глава Роскосмоса Борисов: После 2030 года МКС перестанет существовать в нынешнем виде 30 июня 2023, 21:08 Текст: Ольга Никитина

Международная космическая станция (МКС) перестанет работать в ныне существующем виде после 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Борисов напомнил, что по решению правительства работа российского сегмента МКС продлена до 2028 года, но после 2030 года станция «перестанет существовать в том виде, в каком сейчас есть». Он допустил два возможных варианта: МКС либо будет управляемо затоплена, либо переориентирована для других целей, передает ТАСС. Кроме того, Путин и Борисов обсудили работу в космосе частных компаний. Путин призвал «Деловую Россию» представить предложения по снижению давления на бизнес 30 июня 2023, 17:12 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин рекомендовал Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» представить предложения по внесению в уголовное законодательство изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес. Поручение дано по итогам встречи с членами «Деловой России», состоявшейся 26 мая 2023 года. «Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес, а также совершенствование учета преступлений в данной сфере», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ранее Путин заявлял о необходимости снизить число проверок бизнеса. Новости СМИ2 Лавров рассказал, как «состряпали» ордер МУС на «арест» Путина Лавров: Прокурора МУС заставили принять решение об ордере на «арест» президента Путина 30 июня 2023, 13:48 Текст: Ольга Никитина

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) принял решение об ордере на «арест» президента России Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ордер МУС в отношении российского президента и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью, передает ТАСС слова Лаврова. Он пояснил, что англосаксы заставили прокурора МУС – этнического пакистанца, у которого есть британский паспорт, – составить данный документ. При этом неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями, напомнил министр. Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными. Зеленский поручил усилить белорусское направление Зеленский заявил, что поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление

Фото: President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел выездную ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС, в ходе которой обсуждалась в том числе обстановка на границе с Белоруссией. Зеленский написал в своем Telegram-канале, что на ставке прозвучали доклады об оперативной обстановке на границе с Белоруссией, а также об охране атомной электростанции. Кроме того, речь, по словам украинского президента, шла о защите Ровенской АЭС от киберугроз. Президент Украины сообщил, что дал поручение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление, передает РИА «Новости». Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что из-за ЧВК «Вагнер» республика усиливает границу с Белоруссией. Новости СМИ2 Путин рассказал Моди об отказе Киева от дипломатического решения конфликта Кремль: Путин обратил внимание Моди на отказ Киева от дипломатического решения конфликта 30 июня 2023, 16:09 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обратив внимание индийского лидера на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем, сообщили в Кремле. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, говорится, что Моди в связи с событиями 24 июня выразил Путину понимание и поддержку решительных действий властей России, направленных на защиту законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности россиян. Кроме того, стороны отметили важность дальнейшей реализации крупных совместных проектов в разных сферах и констатировали значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала 2023 года. Особое внимание в ходе переговоров уделялось взаимодействию по линии ШОС и «Группы двадцати», в которых Индия сейчас является председателем, а также в формате БРИКС. Также Моди проинформировал российского лидера о своих международных контактах, включая недавний визит в столицу США. Затронули Путин и Моди и ситуацию вокруг Украины. Российский лидер дал оценку ситуации в зоне СВО, обратив внимание собеседника на категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта, говорится в сообщении Кремля. Разговор, состоявшийся по инициативе индийской стороны, носил содержательный и конструктивный характер, добавили в Кремле. Главы государств подтвердили взаимный настрой на укрепление «особо привилегированного стратегического партнерства» между Россией и Индией, говорится в заявлении по итогам телефонного разговора. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги визита Моди в США. Politico: США считают мир неготовым к России без Путина 30 июня 2023, 14:20 Текст: Алексей Дегтярев

Американская сторона не хотела бы дестабилизации в России, мир не готов к России не под управлением ее президента Владимира Путина, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других стран. США не нужна нестабильность России, которая может перейти на Европу, заявил бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор, передает ТАСС. Администрация президента США Джо Байдена, прорабатывая реакцию на попытку мятежа группы «Вагнер», поднимала вопросы о стабильности в России, пытаясь сохранить осторожность в своей риторике, чтобы не укрепить подозрения в поддержке смены российского руководства. Нестабильность в России может иметь глобальные последствия, сказал неназванный американский чиновник. Он указал, что российские институты также в случае смены власти могут оказаться неустойчивы. «Будет затронуто все – от глобальных поставок нефти, газа и обогащенного урана до сельского хозяйства и продовольственной безопасности», – сказал дипломат из Центральной Азии. Новости СМИ2 Анонсировано участие Путина в саммите ШОС 2 июля 2023, 14:35 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в программе журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Отмечается, что Путин примет участие в саммите ШОС по телемосту, передает РИА «Новости». Кроме того, на следующей неделе президент встретится с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, а также проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза России. Ранее стало известно, что 23-й саммит ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Польские военные выгнали в Белоруссию беженцев с ребенком через калитку для животных Польские военные заставили пройти беженцев с ребенком в Белоруссию через калитку для животных 30 июня 2023, 11:20 Текст: Вера Басилая

Польские силовики под дождем выгнали на белорусскую территорию через калитку для прохода животных группу беженцев, в том числе ребенка, сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии. Белорусские пограничники сообщили, что польские силовики привезли беженцев, среди которых был ребенок, к заграждению на границе с Белоруссией, заставили их пройти на белорусскую территорию через калитку для животных, несмотря на ливень. Тех, кто не хотел покидать Польшу, избивали, передает ТАСС. Ранее мигранты, пытавшиеся проникнуть со стороны Белоруссии, повредили два автомобиля польской пограничной охраны, забросав их камнями и палками. Напомним, польские власти построили на границе с Белоруссией металлический забор высотой 5,5 м с колючей проволокой, камерами и датчиками. Новости СМИ2 Рябков подчеркнул соблюдение Россией ДНЯО при размещении ЯО в Белоруссии Рябков отметил соответствие решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии Договору о нераспространении 1 июля 2023, 03:57 Текст: Антон Антонов

Решение Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии не нарушает российских международных обязательств, в том числе Договор о нераспространении ядерного оружия, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. В преддверии 55-летия подписания ДНЯО Рябков пояснил, что «контроль над российским ядерным оружием не передается» Минску. При этом он отметил, что предпринятые Россией меры «носят вынужденный характер», передает ТАСС. Рябков заявил о «недоумении» в связи с критикой действий России на Западе, учитывая, что НАТО объявило себя «ядерным альянсом» и «целенаправленно развивает практику совместных ядерных миссий с опорой на американское ядерное оружие». При этом ядерные вооружения США находятся «за тысячи километров от американской территории так, чтобы они могли оперативно поражать цели в России», заявил Рябков. Замглавы МИДа сказал, что «ДНЯО продолжает полноформатно функционировать» и способствует предотвращению «неконтролируемой гонки ядерных вооружений может». Напомним, российская сторона не отдает белорусской тактическое ядерное оружие России, а размещает его в республике и обучит военных, как США в Европе.

Путин обсудил с Борисовым работу в космосе частных компаний Путин обсудил с главой Роскосмоса Борисовым работу на низких орбитах частных компаний 30 июня 2023, 20:15 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин обсудил с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым работу в космосе частных компаний, в частности для освоения орбит до 200 км. «Вчера на форуме АСИ, наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км. Там проблемы, связанные с двигателями прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании», – приводит слова Путина ТАСС. Президент упомянул, что недавно общался с Борисовым на эту тему, и глава Роскосмоса высказал предложение, чтобы частные компании «привлекать к космосу». Ранее в Кремле сообщали, что Путин в пятницу проведет встречу с Борисовым. Новости СМИ2 В Белоруссии заявили о заинтересованности в переговорах по Украине 2 июля 2023, 21:46 Текст: Ольга Иванова

Белоруссия не напрашивается в посредники для переговоров по Украине, но готов сыграть свою роль при необходимости, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ. Минск готов предоставить все, что у него есть, поделиться с кем необходимо тем, что у него есть, подчеркнул он. Амбразевич добавил, что, если сложатся обстоятельства, Минск будет «первым в очереди» для такого рода переговоров, передает РИА «Новости». Он также не стал скрывать, что в этом есть интерес Белоруссии, поскольку она хочет гарантии безопасности для себя. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обратив внимание индийского лидера на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Президент Палестины поддержал действия властей России во время мятежа Президент Палестины Аббас заявил о полной поддержке действий руководства России во время событий 24 июня 1 июля 2023, 13:45 Текст: Антон Никитин

Президент Государства Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка во время событий 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля. Как сообщается на сайте Кремля, телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоялся по инициативе палестинской стороны. В ходе разговора палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня. В Кремле сообщили, что с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе. Кроме того, лидеры России и Палестины выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных двусторонних отношений. Напомним, в среду глава государства заявил об уверенности в поддержке жителями всей страны действий властей России во время мятежа 24 июня. Новости СМИ2 Глава Абхазии поддержал действия властей России во время мятежа Глава Республики Абхазия Бжания полностью поддержал действия властей России во время событий 24 июня 1 июля 2023, 12:21 Текст: Антон Никитин

Глава Республики Абхазия Аслан Бжания в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным полностью поддержал действиям российского руководства во время событий 24 июня. Как сообщила пресс-служба Кремля на сайте президента России, Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране. Лидеры России и Абхазии также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию республики. Напомним, в среду Путин заявил об уверенности в поддержке жителями всей страны действий властей России во время мятежа 24 июня.