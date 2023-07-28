На Донецком направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов группировки «Южная» успешно отразили семь атак штурмовиков 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона нападала в районах поселков Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное в ДНР.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику подразделений 24-й, 28-й, 43-й, 110-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у поселков Авдеевка, Константиновка, Северск, Новгородское и Белая Гора в ДНР.

Также российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ у Клещеевки в ДНР.

На этом направлении уничтожено свыше 260 украинских военных, пять БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, американская артиллерийская система М777, САУ «Акация» и гаубица Д-20.

«Западная» группировка войск на Купянском направлении продолжила наступление к западу от Куземовки (ЛНР) и закрепились на новых позициях.

Поражены подразделения 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у Стельмаховки (ЛНР), Синьковки и Новоосиново (Харьковская область).

ВСУ потеряли на этом направлении свыше 30 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военных и два автомобиля.

У поселков Дружковка (ДНР) и Малая Токмачка (Запорожская область) поражены тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар» и полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.

ПВО перехватили за сутки два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено 17 беспилотников у населенных пунктов Кременная (ЛНР), Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское (ДНР), Токмак, Ульяновка и Энергодар (Запорожская область) и Алешки (Херсонская область).

С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотников, 427 ЗРК, 11 010 танков и других боевых бронированных машин, 1140 машин РСЗО, 5646 орудий полевой артиллерии и минометов.