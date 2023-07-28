Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
На Донецком направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих
Российские военные на Донецком направлении отразили семь атак украинских военных за последние сутки, сообщили в Министерстве обороны России.
Подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов группировки «Южная» успешно отразили семь атак штурмовиков 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона нападала в районах поселков Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное в ДНР.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику подразделений 24-й, 28-й, 43-й, 110-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у поселков Авдеевка, Константиновка, Северск, Новгородское и Белая Гора в ДНР.
Также российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ у Клещеевки в ДНР.
На этом направлении уничтожено свыше 260 украинских военных, пять БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, американская артиллерийская система М777, САУ «Акация» и гаубица Д-20.
«Западная» группировка войск на Купянском направлении продолжила наступление к западу от Куземовки (ЛНР) и закрепились на новых позициях.
Поражены подразделения 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у Стельмаховки (ЛНР), Синьковки и Новоосиново (Харьковская область).
ВСУ потеряли на этом направлении свыше 30 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военных и два автомобиля.
У поселков Дружковка (ДНР) и Малая Токмачка (Запорожская область) поражены тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар» и полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.
ПВО перехватили за сутки два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено 17 беспилотников у населенных пунктов Кременная (ЛНР), Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское (ДНР), Токмак, Ульяновка и Энергодар (Запорожская область) и Алешки (Херсонская область).
С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотников, 427 ЗРК, 11 010 танков и других боевых бронированных машин, 1140 машин РСЗО, 5646 орудий полевой артиллерии и минометов.