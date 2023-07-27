Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».8 комментариев
Россия и Зимбабве решили сотрудничать в области культуры и спорта
Путин анонсировал подписание меморандумов с Зимбабве по культурным и спортивным ведомствам
Российская и зимбабвийская стороны планируют подписать двусторонние меморандумы по линии культурных и спортивных ведомств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
«Запланировано подписание двусторонних меморандумов о взаимопонимании по линии культурных и спортивных ведомств. И это, безусловно, способствует укреплению гуманитарных отношений, гуманитарных связей», – цитирует российского лидера РИА «Новости».
Путин отметил, что Зимбабве – хороший союзник России на африканском континенте, у сторон сложились прочные надежные дружественные связи. Россия высоко ценит личный вклад Мнангагвы в укрепление сотрудничества двух государств.
Ранее Путин в ходе встречи с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе заявил, что Россия считает эту страну другом.