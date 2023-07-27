Россия и Зимбабве решили сотрудничать в области культуры и спорта

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    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    25 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    26 комментариев
    Новости
    19:56В ВСУ пожаловались на блокировку Россией украинских портов

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    19:48Задержанный за подготовку теракта на корабле ЧФ признался в работе на СБУ

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    19:40Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО

    Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

    19:32Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    19:29Эксперты ожидают расширение электронного голосования на выборах в России

    Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России выглядит гораздо более защищенной и логичной, чем распространенное за рубежом почтовое голосование. Передовые технологии на выборах – искусственный интеллект и нейросети– начинают применять и наши политические партии. Об этом рассказали политологи и социологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы-2023: электоральные нововведения».

    19:23Россия и Зимбабве решили сотрудничать в области культуры и спорта

    Российская и зимбабвийская стороны планируют подписать двусторонние меморандумы по линии культурных и спортивных ведомств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

    19:14В столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами

    У здания парламента Нигера в Ниамее собрались несколько сотен человек, которые выступили против влияния Франции, там же были слышны лозунги в поддержку России, сообщает телеканал TV5 Monde.

    19:05Хинштейн назвал размер будущих штрафов за утечки персональных данных

    Связанные с утечками персональных данных поправки в КоАП направлены правительству для получения отзыва, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции.

    18:56Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно пройдет 31 июля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    18:48Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества

    Военный корреспондент Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    18:40Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    18:32Шойгу посетил дом Ким Ир Сена в КНДР

    Военная делегация России под руководством министра обороны Сергея Шойгу посетила дом-музей Ким Ир Сена в городе Мангендэ в КНДР.

    18:23Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой

    После скандала на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы смерти с Украины.

    18:07Глава АвтоВАЗа рассказал о планах по поставкам машин в Африку

    Североафриканские государства могут стать основными направлениями для экспорта российских автомобилей АвтоВАЗа в 2024 году, заявил президент компании Максим Соколов.

    17:59Прокурорам поручено усилить надзор за приставами из-за жалоб на коллекторов

    Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов, которых должна контролировать ФССП, сообщила Генеральная прокуратура России.

    27 июля 2023, 19:23

    Россия и Зимбабве решили сотрудничать в области культуры и спорта

    Путин анонсировал подписание меморандумов с Зимбабве по культурным и спортивным ведомствам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и зимбабвийская стороны планируют подписать двусторонние меморандумы по линии культурных и спортивных ведомств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

    «Запланировано подписание двусторонних меморандумов о взаимопонимании по линии культурных и спортивных ведомств. И это, безусловно, способствует укреплению гуманитарных отношений, гуманитарных связей», – цитирует российского лидера РИА «Новости».

    Путин отметил, что Зимбабве – хороший союзник России на африканском континенте, у сторон сложились прочные надежные дружественные связи. Россия высоко ценит личный вклад Мнангагвы в укрепление сотрудничества двух государств.

    Ранее Путин в ходе встречи с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе заявил, что Россия считает эту страну другом.

    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

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    27 июля 2023, 11:18
    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в Петербурге в кофте с фото Путина и рассказал, что это его душа

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    Дипломат рассказал РИА «Новости», что приобрел предмет одежды в российской столице, и ему даже пришло конкурировать за покупку с женщиной, которая также хотела приобрести кофту с изображением Путина.

    «Это моя душа», – рассказал гвинейский дипломат, указывая на фото российского президента на своей кофте.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

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    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

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    27 июля 2023, 15:07
    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Путин: Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести странам Африки

    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что зерно может быть поставлено в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. При этом президент пообещал обеспечить бесплатную доставку, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставке зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

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    26 июля 2023, 21:36
    Путин отметил мощные проекты с Египтом в области энергетики

    Путин провел встречу с президентом Египта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметив особый характер отношений между странами и мощные общие проекты.

    Глава государства напомнил о 80-летии установления дипотношений между Россией и Египтом, передает ТАСС.

    «За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент. У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности, имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану», – сказал Путин.

    Товарооборот между странами вырос на 28,8% в 2022 году. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится на Египет.

    «В этом году проходят мероприятия в рамках Года гуманитарного сотрудничества с Россией, что, безусловно, будет и дальше сближать народы наших стран», –  отметил российский лидер.

    Ранее Владимир Путин в Петербурге начал саммит Россия – Африка.

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    27 июля 2023, 11:27
    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Путин выразил надежду, что Африканский союз в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки»

    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре
    @ Saqib Majeed/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    Путин в четверг утром проводит встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    По итогам переговоров запланировано выступление президента на пленарном заседании форума, после чего Путин продолжит переговоры с представителями африканских государств. В частности, в графике российского лидера запланированы переговоры с президентами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.

    Кроме того, Путин намерен провести рабочий завтрак с главами региональных организаций Африки, передает ТАСС.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    27 июля 2023, 13:15
    Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо активнее переходить в расчеты на национальные валюты со африканскими странами, в том числе на рубль, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    «Для дальнейшего расширения спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина ТАСС.

    Москва готова помогать странам Африки с развитием финансовой инфраструктуры, подключением банковских учреждений к системе передачи финансовых сообщений, позволяющей проводить трансграничные платежи.

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    27 июля 2023, 10:45
    Песков анонсировал заявление Путина для СМИ по итогам саммита Россия – Африка

    Песков: Путин в пятницу по итогам саммита Россия – Африка сделает заявление для прессы

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в пятницу, 28 июля, в заявлении для журналистов расскажет об итогах работы форума и саммита Россия – Африка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что сам саммит пройдет в пятницу. Путин в тот же день в заявлении для СМИ расскажет об его итогах, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что ситуация в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума, будет активно обсуждаться на саммите и форуме Россия – Африка.

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    27 июля 2023, 12:02
    Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Путин: Россия не перестанет быть надежным поставщиком продовольствия в африканские страны

    Tекст: Алина Власенко

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    Российский лидер в ходе переговоров уточнил, что в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров составил 4,7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

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    27 июля 2023, 12:41
    Путин: Запад препятствует поставкам зерна, но в продовольственном кризисе обвиняет Россию

    Tекст: Алина Власенко

    Западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Российский лидер указал, что для ряда западных стран в последние десятилетия и столетия характерно говорить неправду, передает ТАСС.

    Он также пообещал, что Россия будет поддерживать нуждающиеся государства и регионы, способствовать справедливому распределению ресурсов. В частности, указал президент, Россия в течение четырех месяцев готова бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна.

    Путин подчеркнул, что именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Так, по словам президента, доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%.

    Глава государства также сообщил, что Россия за первые шесть месяцев 2023 года экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в 2022 году поставила 11,5 млн тонн.

    Ранее Путин заявил, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    27 июля 2023, 12:39
    Путин: Торговля продукцией АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%

    Путин: Торговля товарами АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%

    Tекст: Алина Власенко

    Торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Путин уточнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки составила 6,7 млрд долларов. Российский лидер также добавил, что российско-африканский товарооборот составил 18 млрд долларов, и назвал это результатом саммита, который прошел в Сочи в 2019 году, передает ТАСС.

    По словам Путина, потенциал африканских стран не вызывает сомнений, а среднегодовые темпы роста ВВП континента превышают общемировые показатели. «Так, среднегодовые темпы роста ВВП Африканского континента за последние 20 лет составили 4–4,5% в год», – уточнил президент.

    В четверг Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Перед заседанием глава Российского государства провел встречу с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

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    27 июля 2023, 12:28
    Путин: Ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено

    Tекст: Алина Власенко

    Ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Так, Путин напомнил, что зерновая сделка содержала обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. «Ни одно из условий сделки … выполнено не было», – заявил президент.

    Глава государства уточнил, что на беднейшие страны Африки в рамках зерновой сделки ушло менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке, в то время как в целом за год зерновой сделки с Украины было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из них более 70% поступило в богатые страны.

    Путин также добавил, что из 262 тыс. тонн заблокированных в Европе удобрений из России удалось отправить только две небольшие партии – 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн Кению, передает ТАСС.

    Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

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    27 июля 2023, 14:27
    Президент ЮАР заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время разговора с президентом Владимиром Путиным обсудит возобновление зерновой сделки, заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне.

    Отмечается, что ЮАР понимают, в какой ситуации находится Россия, но власти страны хотят обсудить возвращение Москвы в зерновую сделку, передает ТАСС.

    Обсуждения пройдут в ходе саммита, на котором лидеры стран в четверг проводят встречу, добавила Моконьяне.

    Ранее сообщалось, что лидеры и представители африканских государств прибыли в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия – Африка.

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    27 июля 2023, 13:23
    Путин оценил значение коридора Север – Юг

    Путин заявил о важности коридора Север – Юг для поставок товаров из России в Африку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международный транспортный коридор Север – Юг даст возможность установить удобные поставки российских товаров на Африканский континент и африканской продукции на российский рынок, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    «Россия … активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств Глобального Юга, включая, разумеется, Африку. Международный транспортный коридор Север – Юг, который мы развиваем, имеет целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать в том числе на Африканский континент», – цитирует Путина ТАСС.

    Этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок товаров из Африки на рынок России, подчеркнул он.

    Также Путин на саммите отмечал, что торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%.

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    27 июля 2023, 15:59
    Путин заявил о награждении отличившихся на Запорожском направлении военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отличившиеся в боях в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении получат государственные награды, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    «Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал тоже указание Министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почетных наименований», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Напомним, Путин рассказал, что ВСУ при попытке наступления на этом направлении понесли большие потери, благодаря мужеству российских военных.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ при попытке наступления в Запорожской области понесли серьезные потери.

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    • Байдену грозит импичмент

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