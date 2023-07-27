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Путин назвал Бурунди надежным партнером в Африке
Путин: Россия рассматривает Бурунди как надежного партнера на Африканском континенте
Россия считает Бурунди своим надежным другом на Африканском континенте, сегодняшние переговоры предоставляют еще одну возможность для обсуждения планов по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, сказал президент Владимир Путин на встрече с коллегой из Бурунди Эваристом Ндайишимийе.
«Мы рассматриваем Бурунди как надежного партнера и одного из надежных наших друзей на Африканском континенте», – передает ТАСС слова главы российского государства.
«В прошлом году мы отметили 60-летие установления дипломатических отношений и сегодня сможем обсудить планы двустороннего взаимодействия, а затем <…> обменяться мнениями по региональным вопросам, в том числе в контексте нынешнего председательства Бурунди в Восточноафриканском сообществе», – добавил он, обращаясь к Ндайишимийе.
Ранее Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки.