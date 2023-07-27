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Рада отправила в отставку министра культуры Украины Ткаченко
Рада приняла решение об отставке министра культуры Украины Ткаченко
Верховная рада в четверг проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, занимавшего пост с 2020 года, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Отставку министра поддержал 321 депутат из 354 присутствующих, передает ТАСС.
Ткаченко возглавил министерство культуры и информационной политики в июне 2020 года. До этого он являлся депутатом Верховной рады, а также 11 лет занимал должность гендиректора группы «1+1 Media».
На посту министра Ткаченко призывал к «отмене» русской культуры на Украине и мире. Так, в среду Ткаченко представил профильному комитету Верховной рады отчет о работе ведомства за год, назвав среди основных достижений подготовку законопроекта об упрощении демонтажа связанных с Россией памятников. Украинская пресса назвала документ «анти-Пушкин».
Отставка Ткаченко произошла на фоне скандала о выделении министерством 900 тыс. долларов (33 млн гривен) на комедийный сериал в условиях нарастающего бюджетного дефицита, который восполняется за счет западных вливаний. После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил главе правительства Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене Ткаченко на посту министра культуры. Позже сам Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.