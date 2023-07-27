Эксперт: Россия может выиграть от инвестиций в кадровый потенциал Африки

Политолог Малинин: Россия может выиграть от инвестиций в кадровый потенциал Африки

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин увеличил квоту для иностранных студентов из стран Африки, что является важным аспектом большой работы – инвестициями в кадровый потенциал Африки и комплексной работой с иностранными студентами и выпускниками.



«Наша страна до сих пор остается на втором месте по количеству иностранных выпускников, которые стали президентами, министрами, депутатами и т. п. в своих странах. В основном благодаря советскому наследию, хотя и в России на конец 2022 года учились порядка 350 тыс. иностранных студентов», – рассказал Малинин.

По его словам, в рамках форума для реализации этой задачи можно обсудить создание новых программ стажировок, облегчение приема на работу, грантовую поддержку проектов и исследований, а также привлечение талантливых студентов к российским программам.

«Есть уже успешный прецедент, когда конкурс лучших управленцев «Лидеры России» начал допускать до участия иностранцев. Как итог, мы побудим большее количество компетентных иностранцев оставаться и приносить пользу нашей стране», – отметил Малинин.

По его словам, учитывая тот факт, что кто-то из иностранных студентов вполне может стать частью политических элит в своих странах, это крайне важное направление. Эксперт также отметил, что со стороны африканской молодежи есть большой запрос на раскрытие своего образовательного и профессионального потенциала именно в России.

Ранее президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия в африканских странах школ с преподаванием предметов на русском языке.