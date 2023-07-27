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Эксперт: Россия может выиграть от инвестиций в кадровый потенциал Африки
Политолог Малинин: Россия может выиграть от инвестиций в кадровый потенциал Африки
Форум Россия – Африка, который посетят представители руководства большинства стран континента, станет платформой, на которой Москва может поднять важнейшие вопросы по укреплению сотрудничества, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.
Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин увеличил квоту для иностранных студентов из стран Африки, что является важным аспектом большой работы – инвестициями в кадровый потенциал Африки и комплексной работой с иностранными студентами и выпускниками.
«Наша страна до сих пор остается на втором месте по количеству иностранных выпускников, которые стали президентами, министрами, депутатами и т. п. в своих странах. В основном благодаря советскому наследию, хотя и в России на конец 2022 года учились порядка 350 тыс. иностранных студентов», – рассказал Малинин.
По его словам, в рамках форума для реализации этой задачи можно обсудить создание новых программ стажировок, облегчение приема на работу, грантовую поддержку проектов и исследований, а также привлечение талантливых студентов к российским программам.
«Есть уже успешный прецедент, когда конкурс лучших управленцев «Лидеры России» начал допускать до участия иностранцев. Как итог, мы побудим большее количество компетентных иностранцев оставаться и приносить пользу нашей стране», – отметил Малинин.
По его словам, учитывая тот факт, что кто-то из иностранных студентов вполне может стать частью политических элит в своих странах, это крайне важное направление. Эксперт также отметил, что со стороны африканской молодежи есть большой запрос на раскрытие своего образовательного и профессионального потенциала именно в России.
Ранее президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия в африканских странах школ с преподаванием предметов на русском языке.