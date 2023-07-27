Путин предложил открыть в Африке школы с изучением русского языка

Путин предложил открыть в Африке школы с изучением предметов на русском языке

Tекст: Алина Власенко

Президент выразил уверенность, что изучение русского языка в африканских школах заложит фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества России и стран Африки.



Кроме того, указал Путин, Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих отечественных вузов, а российские педагогические вузы планируют увеличить набор студентов из стран Африки, передает ТАСС. Президент также сообщил, что в настоящее время в российских вузах обучается почти 35 тыс. студентов из Африки, и это число ежегодно растет.

Также президент призвал к формированию общего информационного пространства России и Африки, в рамках которого российской и африканской аудитории будет транслироваться объективная информация о событиях в мире.

Путин также напомнил о запланированном на 2024 году в Сочи Всемирном фестивале молодежи, в котором намерены принять участие более 20 тыс. молодых людей из свыше 180 стран мира.

Ранее Путин призвал активнее переходить в расчеты на национальные валюты с африканскими странами, в том числе на рубль.