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Путин предложил открыть в Африке школы с изучением русского языка
Путин предложил открыть в Африке школы с изучением предметов на русском языке
Президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия в африканских странах школ с преподаванием предметов на русском языке.
Президент выразил уверенность, что изучение русского языка в африканских школах заложит фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества России и стран Африки.
Кроме того, указал Путин, Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих отечественных вузов, а российские педагогические вузы планируют увеличить набор студентов из стран Африки, передает ТАСС. Президент также сообщил, что в настоящее время в российских вузах обучается почти 35 тыс. студентов из Африки, и это число ежегодно растет.
Также президент призвал к формированию общего информационного пространства России и Африки, в рамках которого российской и африканской аудитории будет транслироваться объективная информация о событиях в мире.
Путин также напомнил о запланированном на 2024 году в Сочи Всемирном фестивале молодежи, в котором намерены принять участие более 20 тыс. молодых людей из свыше 180 стран мира.
Ранее Путин призвал активнее переходить в расчеты на национальные валюты с африканскими странами, в том числе на рубль.