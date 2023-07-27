Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

Tекст: Ольга Никитина

В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.