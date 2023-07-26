В России впервые утверждена форма повестки для мобилизации

РБК: Правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации

Tекст: Ольга Никитина

Постановление опубликовано на портале правовой информации 24 июля, обращает внимание РБК.

Получателю повестки рекомендовано взять с собой туалетные принадлежности, еду на день и документы. В предупреждении об уголовной ответственности говорится, что она наступает только в случае уклонения от призыва. За неявку в военные комиссариаты по повестке, согласно опубликованному документу, грозит административная ответственность в виде штрафа.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее неоднократно подчеркивал, что в Кремле не ведется разговоров о новой волне мобилизации. Он говорил, что в настоящее время всю систему работы военкоматов совершенствуют в России, это связано с Конституционной обязанностью россиян проходить срочную военную службу.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому создается Единый реестр воинского учета, разрешающий оповещать военнообязанных с помощью электронных повесток. В Госдуме объясняли, как будут приходить повестки на военные сборы.