Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.18 комментариев
В России впервые утверждена форма повестки для мобилизации
РБК: Правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации
Российское правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации. Прежде использовалась типовая форма повестки по призыву.
Постановление опубликовано на портале правовой информации 24 июля, обращает внимание РБК.
Получателю повестки рекомендовано взять с собой туалетные принадлежности, еду на день и документы. В предупреждении об уголовной ответственности говорится, что она наступает только в случае уклонения от призыва. За неявку в военные комиссариаты по повестке, согласно опубликованному документу, грозит административная ответственность в виде штрафа.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее неоднократно подчеркивал, что в Кремле не ведется разговоров о новой волне мобилизации. Он говорил, что в настоящее время всю систему работы военкоматов совершенствуют в России, это связано с Конституционной обязанностью россиян проходить срочную военную службу.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому создается Единый реестр воинского учета, разрешающий оповещать военнообязанных с помощью электронных повесток. В Госдуме объясняли, как будут приходить повестки на военные сборы.