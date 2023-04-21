В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации

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21 апреля, пятница | Последнее обновление — 13:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Назначены командующие Тихоокеанским и Балтийским флотами
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации
Песков заявил, что в Кремле не ведется никаких разговоров о новой волне мобилизации
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В Кремле не ведется разговоров о новой волне мобилизации, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Первый раз слышу об этом», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, что студентам якобы начали выдавать в вузах повестки и не свидетельствует ли это о «новой волне мобилизации». «В Кремле нет разговоров о какой-то там волне», – приводит его слова ТАСС.
Отметим, что Кремль уже неоднократно опровергал некую «новую волну мобилизации». В частности, 11 апреля Песков говорил о неизменности позиции Кремля по мобилизации, комментируя новый способ рассылки повесток.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
Российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут»
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Возле Константиновки поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». А в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. ВДВ, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом, пресекая попытки противника контратаковать на флангах, а также перебросить резервы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки штурмовиков было совершено десять вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 64 огневые задачи. В результате поражены подразделения ВСУ недалеко от Богдановки, Красного и Ступочки ДНР.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили около 470 военнослужащих и наемников, три танка, пять машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». А под Водяным ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Возле Синьковки, Тимковка Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Ямполем, Северском Малым и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 60 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Великой Новоселки, Угледара и Шевченко ДНР. В районах Павловки ДНР и Малиновки Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 30 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены более 15 военнослужащих, два автомобиля, американская артсистема М777, а также две гаубицы «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Владимировки ДНР, Кременной и Куземовки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
Чиновник ЕС признал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», в них скоро будет «больше исключений, чем мер», сообщил неназванный европейский чиновник.
По его словам, в ЕС с введением санкций «закончили», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, многие европейские чиновники признают, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС.
Также в статье отмечается, что в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций.
Тем временем стало известно, что специально созданная ЕС рабочая группа уже работает над поиском способов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Военкоры: Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр, однако ВСУ пытаются помешать им закрепиться.
На данном участке фронта обстановка остается крайне сложной, российские военные ведут штурмовые действия с разных направлений, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что в четверг российским бойцам удалось прорваться через поселок Хромово к дороге О-0506 и занять прилегающую посадку.
Ранее в четверг стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
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В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
Российские бойцы выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске
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Российские бойцы штурмом захватили здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артемовске, служившее для украинских войск мощным укрепрайоном.
По словам бойца группы «Вагнер», линию обороны можно было хорошо выстроить и долго держать, однако было принято решение пойти другим путем – зайти с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь, после чего ВСУ решили покинуть здание, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в тот момент бойцы ВСУ подумали, что российские военные уже зашли в здание, после чего подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами при отступлении.
После взрыва западная часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась, никто из российских бойцов не пострадал.
Ранее стало известно, что в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
До этого в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.
Мирошник предсказал создание котла для ВСУ в Артемовске
Мирошник назвал выход российских сил к трассе на Часов Яр важным шагом к полной ликвидации сопротивления ВСУ в Артемовске
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ВСУ контролируют менее 10% Артемовска. Перекрыв трассу на Часов Яр, мы лишим противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее военкоры сообщили, что штурмовикам РФ удалось прорваться к трассе, соединяющей Артемовск и Часов Яр.
«Закрепление ВС РФ на трассе О-0506 из Артемовска в Часов Яр решит главную задачу – разрыв логистических цепочек противника. Тогда ВСУ не смогут пополнять запасы боеприпасов и пропадет возможность для ротации личного состава. Фактически мы обречем противника на истощение сил», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Следующим этапом станет создание котла, из которого подразделения Украины не сумеют выбраться. Начинается процесс изматывания противника, а это крайне серьезный шаг к полной ликвидации сопротивления в Артемовске. По последним данным ВСУ уже контролируют менее 10% города. В основном они сконцентрированы на юго-западном направлении», – отмечает эксперт.
«Ситуация для Украины будет лишь усугубляться. Мы пытаемся беречь наших ребят – не кидаем их в самое пекло сражений, поэтому продвигаемся постепенно, не торопясь. Шаг за шагом ключевые опорные пункты ВСУ выбиваются», – резюмирует Мирошник.
Ранее, по сообщениям военкоров, российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Уточняется, что наши бойцы вышли к дороге через поселок Хромово. Однако обстановка по-прежнему достаточно тяжелая, ВСУ всеми силами пытаются помешать закрепиться ВС РФ.
Кроме того, в западных районах города продолжаются ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Денис Пушилина, представители ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
Напомним, в среду силы ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, после чего штурмовые отряды сумели освободить три квартала населенного пункта. При этом поддержку бойцам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группы войск.
Ранее украинский военный в интервью для издания Financial Times назвал происходящее в Артемовске адом. По его словам, из 21 солдата его взвода лишь трое сумели пережить день в городе без ранений. По данным газеты, ВСУ на данном направлении потеряли значительную часть опытных бойцов и израсходовали колоссальное количество оружия.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новая тактика российских военных сказывается на процессе освобождения Артемовска.
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Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
Причастный к трагедии 2014 года в Одессе боевик ликвидирован под Артемовском
Причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе украинский боевик Станков ликвидирован под Артемовском
Под Артемовском уничтожен украинский боевик Александр Станков, который причастен к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, Станков в составе третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины «получил несовместимое с жизнью ранение», передает РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец», третья штурмовая бригада – «это - переименованное подразделение» запрещенной в России террористической организации «Азов».
2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо. Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Украинское следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
В Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр
Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр
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Противник стягивает силы и средства на правом берегу Днепра, а также проводит разведку боем. ВС России, видя это, готовятся отразить возможную атаку. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области.
«Как только стало понятно, что ВСУ стянули войска к правому берегу Днепра, наши ВКС тут же хорошо отработали по их расположениям. В частности, удары были нанесены по городу Бериславу, находящемуся напротив Каховки, и по Разумовке в Запорожской области», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На правом берегу уже находятся более четырех десятков бронекатеров, которые страны НАТО передали Украине. Также ВСУ располагают самоходными понтонами. По сути, это катера, которые могут выстраиваться в мост. Кроме того, противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – добавил собеседник.
«Также наблюдается достаточно большое скопление подразделений противника в районе населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, на максимальном отдалении от нашей ствольной артиллерии и РСЗО. Еще силы ВСУ расположены в районе населенного пункта Богатырь. В связи с этим предугадать направление атаки украинской стороны достаточно сложно, но под ударом могут оказаться как Угледар, так и Пологи», – отметил Рогов.
«Таким образом, у нас почти нет сомнений в том, что ВСУ собираются форсировать Днепр и двигаться на Запорожском направлении. Прошлой ночью они дважды пытались провести разведку боем. Причем одна из них была с артиллерийской подготовкой и бронетехникой. То есть противник активно изучает наше положение на фронте», – считает он.
«Россия, понимая это, не менее активно готовится отразить атаку. В частности, у нас усилена группировка ПВО на этих направлениях. Дивизионы, где на вооружении стоят комплексы С-300, С-350 и С-400, увеличены в два раза, а там, где «Панцирь С» – в пять раз. Кроме того, мы начали активно использовать управляемые планирующие бомбы для более точного наведения. Это позволяет ВС РФ наносить удары, не входя в зону ПВО противника», – заключил собеседник.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу региона фиксируется скопление группировки украинских войск. Он подчеркнул, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, суда, лодки, на которых жители ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам.
По его мнению, весь транспорт может быть использован солдатами Украины для десанта, а также форсирования реки. До этого политик отмечал, что на правом берегу Днепра ведется переброска живой силы и техники. Однако тогда Сальдо подчеркивал, что для успешного проведения военной операции у ВСУ недостаточно средств.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в лимане возможны провокации, однако они обречены на провал. Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
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Боец ВСУ случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный во время съемки «героического ролика» для соцсети TikTok в Артемовске случайно запечатлел многоэтажный дом, который ВСУ превратили в опорный пункт.
Согласно видеозаписи, по всему периметру многоэтажки вырыты окопы, которые ведут в подвал. А на балконах почти на каждом этаже можно разглядеть украинских боевиков, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По информации авторов канала, большинство жилых домов в Артемовске и других городах ДНР теперь представляют собой крепости.
Ранее в пятницу российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске.
Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Эксперт назвал «массовым психозом» версию Киева о падении спутника НАСА
Эксперт Анпилогов: Рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом похожи на отголоски массового психоза
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Такие небольшие спутники, как RHESSI, когда сходят с орбиты, просто сгорают в верхних слоях атмосферы Земли. Очевидно, что долететь таким огромным «болидом» до Киева он просто не мог, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее НАСА опровергло сообщения о падении американского спутника под Киевом.
«Если посмотреть на кадры, опубликованные в Сети, мы видим, что обломок довольно большой. Чтобы добраться до земли в таком виде, объект изначально должен был быть размером с космический корабль или орбитальную станцию», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Таких небольших спутников, как RHESSI, ежегодно падает несколько десятков. При этом большая часть из них полностью сгорает в верхних слоях атмосферы. Для стороннего наблюдателя эта картина выглядит практически как метеоритный дождь или, как принято говорить в народе, звездопад», – отметил он.
«Все рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом больше похожи на отголоски массового психоза, который накрывает украинское общество. С одной стороны, местные СМИ постоянно твердят, что система ПВО сбивает чуть ли не больше 100% летящих целей. А с другой – постоянные прилеты по объектам явно не вписываются в эту статистику, но на это предпочитают не обращать внимания», – иронично замечает собеседник.
«А если вдруг кто-то на Украине решится сказать, что любая система ПВО вполне способна что-то пропустить и не отработать 100% целей, то к нему могут прийти сотрудники СБУ и арестовать по подозрению в госизмене. В связи с этим и начинается своеобразный психоз с выдумыванием легенд об упавших спутниках, лишь бы не признавать провалы военных», – заключил Анпилогов.
Ранее НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника RHESSI под Киевом и заявило, что объект все еще находится на орбите. Издание ТАСС отмечает, что по оценкам американского космического ведомства, вхождение аппарата массой около 300 кг в атмосферу Земли должно было произойти в 21:40 по времени Восточного побережья США (04:40 мск 20 апреля) с погрешностью в три часа.
Как указывается в заявлении на сайте НАСА, ожидается, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но некоторые его фрагменты достигнут поверхности Земли. Вероятность того, что в результате схода аппарата с орбиты может кто-либо пострадать, специалисты НАСА оценивали как 1 к 2467.
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
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Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО
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Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поездка Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее, передает ТАСС.
Он отметил, что Путин лично приехал в штабы «Днепр» и «Восток», «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Российские штурмовые отряды за сутки заняли три квартала Артемовска
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Штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часоого Яра и Константиновки.
Для поддержки штурмовиков авиацией за сутки было совершено шесть вылетов самолетов. Артподразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи.
Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили более 290 военнослужащих и наемников.
Уничтожена машина пехоты, три бронемашины, машина РСЗО «Град», американская арт система М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Крахмального, Ольшаны, Кучеровки и Двуречной Харьковской области, сообщил Конашенков.
Рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 35 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские самоходных гаубицы М109 Paladin, а также гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям под Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР, Тернами и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 80 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям недалеко от Угледара и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Полтавки Запорожской области. Ликвидированы около 30 военнослужащих, три машины пехоты, гаубица Д-20.
Под Гуляйполем и Червоной КриницаейЗапорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 25 военнослужащих, американская арт система М777, две гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
Возле Тернов и Авдеевки ДНР поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах пунктов Снигиревка и Кобзарцы Николаевской области уничтожены два склада топлива украинской техники.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников возле Добролюбовки Харьковской области, Кременной, Коломыйчихи, Червонопоповки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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