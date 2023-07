Политолог: МАГАТЭ под прикрытием ООН шпионит в интересах ВСУ Историк провел параллели между тактикой глубокой обороны в ходе СВО и битвы за Кавказ Директор парка «Россия – Моя история» Иван Есин: Россия в ходе СВО применяет ту же тактику, что и Красная Армия в ходе битвы за Кавказ

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В ходе СВО, как и во время битвы за Кавказ в 1943 году, российские силы лишают противника источников топлива, а также растягивают фронт, готовя свои войска к дальнейшему наступлению, сказал газете ВЗГЛЯД историк Иван Есин. 81 год назад началась масштабнейшая и важнейшая битва СССР против гитлеровских войск за Кавказ. «Для меня эта история во многом личная, потому что мой дед Иван Есин начал свой боевой путь в 19 лет именно с участия в битве за Кавказ. Он был разведчиком, его задача заключалась в том, чтобы по звуку двигателя определять, какие самолеты летят ­– возвращаются наши, или совершают налет вражеские. Он успешно справлялся с этой задачей, получил за участие в операциях несколько орденов и медалей, а впоследствии дошел до Берлина», – рассказал Иван Есин, председатель Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история». «Битва в предгорьях Кавказа была тяжелейшая, фашист рвался к нефтяным месторождениям, сосредоточенным вокруг Баку. Тот гигантский моторесурс, которым пользовались гитлеровцы, нуждался в горючем, а оно быстро истощалось. И то, что наши деды и прадеды не дали совершиться этому прорыву, внесло огромный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне», – отметил собеседник. «Сегодня в ходе СВО наши военные, опираясь на военную науку, тактику, боевой опыт прошлого, также лишают противника горючего, нанося удары по местам хранения ГСМ. Таким образом мы сохраняем жизни мирного населения и наших солдат. И это создает потенциал для итоговой победы России в нынешней спецоперации. Хотелось бы напомнить, что Бог нам дал значительные энергетические ресурсы в недрах, тогда как ресурсная база так называемых союзников ВСУ крайне мала», – подчеркнул он. «Кстати, после войны поколения наших отцов и дедов занимались освоением новых нефтяных месторождений в Сибири. Таким образом, они создавали задел для будущих побед своих потомков, в том числе – для нашей победы в СВО», – добавил Есин. «Хочу отметить и еще один нюанс: на момент операции на Кавказе численное преимущество было на стороне нацистских войск. Советским войскам необходимо было измотать противника и нивелировать его преимущество. Поэтому нашим командованием была выбрана тактика глубокой обороны, которая привела к большим потерям гитлеровцев в технике и живой силе. Собственно, похожая тактика применяется сейчас Россией в СВО – линия фронта растянута, ВСУ теряют людей и вооружение, а мы укрепляем позиции, чтобы в дальнейшем начать продвижение», – резюмировал собеседник. 25 июля 1942 года началась битва за Кавказ. Она длилась 442 дня – с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года – и стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после обороны Ленинграда. Сражение за Кавказ разворачивалось в чрезвычайно сложной обстановке. Весной 1942 года Гитлер поставил своим войскам задачу лишить СССР основных экономических баз на юге страны и, главное, овладеть кавказской нефтью, без которой немецкая военная машина была обречена на поражение. В итоге основные силы врага сосредоточивались на южном участке советско-германского фронта. Оборона подступов к Закавказью была возложена на Закавказский фронт под командованием генерала Ивана Тюленева, который на тот момент выполнял задачи по прикрытию границы СССР с юга со стороны враждебно настроенной Турции. Советские войска заняли совершенно новый рубеж обороны, протяженностью свыше 400 км – от Нальчик до устья Терека у впадения ее в Каспийское море, и в глубину на некоторых направлениях до 300 км (до Дербента и Баку). Первый этап битвы проходил с июля по декабрь 1942 года. Немецко-румынские войска, понеся большие потери, сумели занять значительную территорию и выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта и к реке Терек. Однако же в целом немецкий план «Эдельвейс» провалился. В итоге к началу 1943 года стратегическая обстановка на кавказском направлении была благоприятной для окружения и полного разгрома крупной немецкой группировки, говорится на сайте Минобороны. Советские войска пошли в наступление, которое проходило стремительно: 3 января был освобожден Моздок, 11-го – Пятигорск, а уже 21 января – Ставрополь. В ходе наступления врагу был нанесен огромный урон: было уничтожено около 275 тыс. солдат и офицеров, свыше 6 тыс. попали в плен, было уничтожено и подбито было 890 танков, свыше 2 тыс. самолетов. Эта победа наряду с победой под Сталинградом ознаменовала коренной перелом войны, предопределив дальнейшее наступление Красной армии и освобождение все новых территорий. Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне СВО

Текст: Ольга Иванова

Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО). Соболезнования родным и близким Вашунина выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», – приводит его слова ТАСС. По словам Бельского, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков, движение отряда было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на помощь, Вашунин скончался. Вашунин представлен к званию Героя России посмертно. Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра

Текст: Алина Власенко

Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.

Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости». Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. Новости СМИ2 США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»

Текст: Антон Антонов

США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС. Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море

Текст: Алина Власенко

Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». «Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».

По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря. Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала. Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины. Новости СМИ2 Актер Аверин призвал не вырезать из фильмов уехавших из России артистов

Текст: Вера Басилая

Вырезать из фильмов артистов, уехавших из России, нельзя, творчество и фильмы ни в чем не виноваты, заявил российский актер Максим Аверин. Артист заявил, что не собирается кого-то поддерживать или запрещать, но, наверное, поспорил или даже подрался бы с близким другом, если бы он высказывался негативно. Аверин считает, что есть творчество, которое и нужно оценивать, а вырезать из кино артистов нельзя, пишет «Московский комсомолец». Аверин признался, что не дает интервью в последнее время, потому что его постоянно просят высказаться на тему СВО, он не понимает, зачем артистам нужно озвучивать свою позицию в такой «глобальный период, когда идет переустройство мира». По словам артиста, его раздражают постоянные разговоры о том, сколько миллионов зарабатывали в России те, кто уехал. Он заявил, что является русским артистом и не представляет свой жизни без России, всегда будет возвращаться обратно, куда бы ни поехал. Ранее режиссер Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись. Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе

Текст: Антон Антонов

Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования». В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild. Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство. Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения. По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу. Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно». Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались. Новости СМИ2 Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ, пытавших атаковать его в 370 км от Севастополя

Текст: Алина Власенко

Корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. По данным Минобороны, украинские военные в ночь на вторник предприняли безуспешную попытку атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми беспилотными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.

Российские силы отразили атаку, и оба беспилотных катера ВСУ были уничтожены. Пострадавших нет. Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнение задач по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. Украина заявила об «отставании от графика» контрнаступления Министр обороны Украины Резников не увидел причин переживать из-за слишком медленного контрнаступления

Текст: Антон Антонов

Как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников, украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, но он «не переживает» по этому поводу, поскольку наступление якобы идет по плану. Резников посетовал на нехватку боеприпасов, артиллерии и систем ПВО, а также отметил очень длинную линию фронта и российские минные поля, через которые «очень сложно» пройти. По его словам, боевые действия – это «не компьютерная игра». Резников сказал, что украинским войскам нужно «медленно готовить коридоры для реального наступательного движения». По версии министра, такая активность в разных местах запутает россиян, мешая им узнать, где будет главное направление удара, передает CNN. Напомним, глава российского государства Владимир Путин констатировал провал контрнаступления ВСУ и отметил, что безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

Новости СМИ2 Рар: Бундесвер критикой ВСУ пытается назначить виновных в провале контрнаступления Германский политолог Рар: В бундесвере пытаются назначить виновных за провал контрнаступления ВСУ

Текст: Дарья Волкова

Западные военачальники были уверены, что после обучения бойцов ВСУ на их полигонах украинская армия одержит победу на поле боя. Этого не произошло, теперь они пытаются придумать объяснения провалу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины за отсутствие успехов после обучения на Западе. «В Германии ищут причины и объяснения, почему в рамках украинского контрнаступления до сих пор нет очевидных успехов. И естественно, Берлин пытается назначить виновных. Все были твердо уверены в том, что натовское оружие поможет ВСУ одержать победу уже к лету. Как мы видим, этого не произошло», – сказал германский политолог Александр Рар. «Вместе с тем и у самих украинцев есть большие вопросы к бундесверу. В частности, они жалуются на старомодные подходы немецких военных к обучению. А также на то, что, например, им не разрешают тренироваться с дронами. Для использования беспилотников нужно получить специальное разрешение от местных властей, а бюрократия здесь очень неповоротливая», – отметил он. «Однако я полагаю, что Германия и страны Восточной Европы продолжат обучение украинских солдат на своей территории. Берлин вообще во многом принял точку зрения Польши и прибалтов о том, что Украина – их форпост против России, а значит, украинцев нужно во всем поддерживать. Пока есть оружие, его готовы поставлять», – рассуждает собеседник. «Германия даже готова строить завод по производству боеприпасов на Западной Украине. Компания Rheinmetall ведет переговоры об этом через немецкое правительство с украинскими властями. Хотя во многом это скорее вопрос бизнеса. А в Польше создается совместная немецко-польская база для технического обслуживания танков Leopard. Таким образом, немецкий ВПК закрепляется теперь на востоке», – добавил Рар. Ранее представители бундесвера подготовили доклад с пометкой «только для служебного пользования», в котором говорится, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Об этом пишет немецкая газета Bild. В документах отмечается, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим. Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство. Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения. По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу. Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно». Попытки отбить утраченные позиции обернулись для ВСУ потерей более 100 человек В результате неудачных попыток отбить утраченные позиции ВСУ потеряли свыше 100 человек на Краснолиманском направлении 25 июля 2023, 07:16 Текст: Антон Антонов

Вооруженные силы Украины предприняли десять попыток атаковать утраченные позиции на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли свыше 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. В районе Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества в результате стрелкового боя при поддержке авиации и артиллерии военные «Центра» отразили атаки, 14 бойцов ВСУ сдались в плен. Были уничтожены четыре БМП ВСУ, три боевые бронированные машины и пикап, передает ТАСС. На Сватовском направлении российские артиллерия и авиация нанесли удары по ВСУ, уничтожив три боевые бронированные машины, два пикапа и до 30 украинских боевиков. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две гаубицы М777 и три 120-мм миномета. Российские ТОС «Солнцепек» накрыли огнем три цели, «из них – два опорных пункта и районы скопления живой силы противника». Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении САУ «Гвоздика» ВСУ и украинский минометный расчет у Ровнополя, а также пикап с украинскими военными в Сторожевом. Авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Старомайорском, передает РИА «Новости». На Запорожском направлении артиллерия вынудила разведгруппу ВСУ в районе Чаривного отступить, украинские военные понесли потери. Уничтожены склад боеприпасов ВСУ в Каменском, станция РЭБ, БМП и живая сила ВСУ в Новоданиловке, минометный расчет у Приютного. Авиация нанесла удар по позициям ВСУ в Малой Токмачке. Сообщается, что уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила противника. Также нанесены авиаудары по позициям ВСУ в районах Работино, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного. Сбиты украинские беспилотники «Лелека» и «Валькирия». Чехов рассказал, что в районе Времевского выступа российский стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка Артем Березин в бою лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов. Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком и Краснолиманском направлениях. Новости СМИ2 Российские военные уничтожили украинский танк M-55S Forbes: Российские силы уничтожили замаскированный в лесополосе украинский танк M-55S 25 июля 2023, 09:35 Текст: Алина Власенко

Российские силы уничтожили танк ВСУ M-55S, который украинские военные замаскировали в лесополосе, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Танк М-55S заползает в лесополосу, экипаж маскирует танк ветками, но старания напрасны, потому что российский дрон уже наблюдает за машиной», – пишет Экс, передает RT. Он добавляет, что позже беспилотник сбрасывает артиллерийский снаряд и уничтожает М-55S.

Обозреватель Forbes также отметил, что несмотря на попытки Киева вести контрнаступление, российские силы продолжают наступать на ряде направлений. Ранее сообщалось, что Словения направила на Украину 28 танков модели М-55S. Украина признала сильное отставание от России в РЭБ Представитель воздушных сил Украины Игнат признал значительное превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе 25 июля 2023, 00:48 Текст: Антон Антонов

Россия «далеко опередила» Украину в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), заявил представитель воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Игнат пояснил, что благодаря РЭБ не требуется уничтожать беспилотник зенитными ракетами или зенитными орудиями, средства РЭБ позволяют «перехватить» его и «заставить приземлиться», сказал Игнат. По его мнению, украинской стороне нужно было раньше начинать развитие средств РЭБ. Он сказал, что отставание в данной сфере является одной из причин, по которой Украина не может добиться успеха в контрнаступлении, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что контрнаступление ВСУ провалилось. Однако министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что оно якобы идет по плану и лишь отстает от намеченного графика. Тем временем безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек. Новости СМИ2 Политолог: МАГАТЭ под прикрытием ООН шпионит в интересах ВСУ Политолог Корнилов: Украина использует МАГАТЭ в разведывательных целях под прикрытием ООН

Текст: Дарья Волкова

МАГАТЭ действует в отношении Запорожской АЭС так же, как ранее поступали в ОБСЕ по отношению к Донбассу – в обоих случаях речь идет о шпионаже в пользу ВСУ под прикрытием. Однако Россия вынуждена с ними сотрудничать, потому альтернативы им нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее МАГАТЭ заявило об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра ЗАЭС. «К миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции есть масса вопросов. Заявление о противопехотных минах – не первое свидетельство того, что эти международные наблюдатели скорее шпионы, действующие в интересах Украины под прикрытием ООН», – сказал политолог Владимир Корнилов. «Напомню, был случай, когда они фотографировали секретные объекты по пути на станцию, хотя их просили этого не делать. Кроме того, есть большие вопросы к их отчетам и докладам. Но при этом надо понимать, что другой международной миссии и инспекторов, которые могли бы верифицировать проблемы вокруг безопасности ЗАЭС, у нас нет», – отметил он. «Именно поэтому с представителями МАГАТЭ и лично руководителем агентства Рафаэлем Гросси встречаются руководители нашей страны и «Росатома», договариваются об инспекциях на станциюи и так далее», – полагает собеседник. «Аналогичная ситуация была с миссией ОБСЕ в Донбассе. Все понимали, что ее представители занимаются шпионской деятельностью в пользу Украины. Но было также очевидно, что ничем другим для фиксации и верификации обстрелов мы не обладаем», – рассуждает политолог. «В случае с МАГАТЭ ситуация аналогичная. Мы прекрасно понимаем, что они пристрастны, но нам необходим такой международный верификатор, который как минимум своим присутствием сдерживал бы Украину от жутких провокаций и непоправимого ущерба», – добавил Корнилов. «И как бы мы не пытались и не инициировали создание независимой международной миссии в этой сфере, Запад ее никогда не признает. Поэтому приходится работать с тем, что уже создано и существует», – заключил он. Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. На сайте агентства опубликовано заявление о том, что 23 июля группа экспертов МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции. На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было. «Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», – цитируют Гросси в заявлении. Глава организации отметил, что группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории». По словам Гросси, наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ готовят ядерную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом, по его мнению, говорят учения украинской армии по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что о подготовке ВСУ удара по Запорожской АЭС говорят показания пленных украинских диверсантов и разведданные. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВСУ могут навредить России накануне саммита НАТО, в том числе в части ядерной безопасности. Путин призвал расследовать действия неонацистов против жителей новых регионов Путин указал на необходимость расследовать преступления неонацистов и карателей против жителей новых регионов России 25 июля 2023, 00:20 Текст: Антон Антонов

Нужно продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов в новых регионах России, заявил президент страны Владимир Путин в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. Путин поблагодарил бывших и действующих сотрудников следственных органов за службу и поздравил их с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что для их работы требуются «профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки». Как заявил Путин, сотрудник следственных органов всегда должен «действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», сообщается на сайте Кремля. Глава российского государства отметил, что так сейчас и действуют следственные органы в новых регионах России, помогая интеграции Новороссии и Донбасса в «единое правовое пространство» страны. Путин выразил уверенность, что сотрудники следственных органов осознают «всю важность» стоящих перед ними задач. «Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе. Желаю вам здоровья и успеха. Счастья вашим родным и близким», – сказал он. Напомним, СК ведет расследования преступлений, совершенных вооруженными силами Украины против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По ряду дел уже вынесены приговоры. Новости СМИ2 Бастрыкин указал на присущую «любым террористам» черту киевского режима Бастрыкин в связи с атакой Украины на Крымский мост указал на отсутствие у киевского режима моральных принципов 25 июля 2023, 04:23 Текст: Антон Антонов

Попытка атаковать Крымский мост продемонстрировала, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды моральные принципы, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. Бастрыкин подчеркнул, что Украина «осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства». Так, в автомобиле, который находился на мосту во время атаки, ехала «обычная семья». В результате «чудом выжила» только несовершеннолетняя девочка, которая «осталась сиротой». Глава СК указал, что заведено уголовное дело по статье о теракте. Устанавливаются причастные к атаке сотрудники украинских спецслужб и члены вооруженных формирований, передает РИА «Новости». Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Девочку, чьи родители погибли в результате теракта, выписали из больницы. Президент России Владимир Путин распорядился оказать ей всю необходимую помощь.