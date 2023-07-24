На острове Корфу эвакуировали туристов из-за лесного пожара

На острове Корфу эвакуировали более 2,5 тыс. туристов из-за лесного пожара

На острове Корфу (Керкира) эвакуированы более 2,5 тыс. туристов в превентивных целях из-за начавшегося лесного пожара, сообщили местные СМИ.

Как пишет греческий телеканал ERT-1, более 2,5 тыс. туристов были эвакуированы из северо-восточных районов острова в его южную часть. Отмечается, что поздно вечером с номера 112 им были разосланы сообщения об эвакуации. Местные власти на специально созданной платформе обратились к жителям с призывом предоставить комнаты с кроватями, туда переправили в основном семьи с детьми и пожилых людей. Около 500 туристов были размещены в воскресенье вечером в муниципальном театре, здании заседаний мэрии, а также в пассажирском вокзале в порту. Людям предоставляли еду и воду, передает ТАСС.

СМИ сообщили, вскоре после 9:00 в понедельник эвакуированные начали возвращаться в свои гостиницы в тех районах, где пожар удалось взять под контроль.

По данным телеканала, на северо-востоке части Корфу, где вспыхнул пожар, нет крупных гостиничных комплексов, там находятся в основном небольшие семейные отели.