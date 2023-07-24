Путин подписал закон о продаже на аукционах изъятого у коррупционеров жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это касается жилых помещений, рыночная стоимость которых на вторичном рынке в два и более раза превышает среднюю по региону. Как пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, более дешевые квартиры, как и сейчас, будут передаваться в соцнайм через местные органы власти, передает РИА «Новости».

Реализация жилых помещений, поступивших в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будет осуществляться в соответствии с законодательством о приватизации. При этом, согласно законопроекту, такое жилье будет приватизироваться только через аукционы.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы.