Укравший очки глава норвежской партии ушел в отставку

Лидер норвежской партии Rodts Бьернар Мокснес покинул свой пост после того, как украл пару солнечных очков из магазина в столичном аэропорту Гардемуэн в июне 2023 года, сообщает телеканал NRK.

Позже стало известно о получении им штрафа в размере 3 тыс. крон, а уликой стала видеозапись из магазина, передает ТАСС.

Сам политик признался в содеянном, отметив, что совершил большую ошибку и попросил прощения.

Сообщается, что партию он возглавлял 11 лет. Ее теперь возглавил первый заместитель председателя Мари Сневе Вартинюссен. Она заявила, что Мокснес «принял последствия своего поступка» и на этом вопрос закрыт.