Глава Минобрнауки: Обучение во всех вузах новых регионов России начнется 1 сентября

|
24 июля, понедельник | Последнее обновление — 15:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
Разделы
Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу.
Подробности...
Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования.
Подробности...
Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после».
Подробности...
В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
Подробности...
В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Глава Минобрнауки: Обучение во всех вузах новых регионов России начнется 1 сентября
Глава Минобрнауки Фальков: Обучение во всех вузах новых регионов России начнется 1 сентября
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Обучение во всех вузах новых регионов России начнется 1 сентября, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании комитета Госдумы России по науке и высшему образованию.
«Во всех вузах новых регионов планируется начать обучение очно, кроме Донецкой народной республики. Мы с коллегами будем регулярно приезжать в новые субъекты, потому что сколько угодно отсюда можно принимать решения, но вживую все это оценивается совершенно иначе», – сказал Фальков.
На территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположено более 30 вузов, подведомственных Минобрнауки, Минсельхозу, Минздраву, Минобороны и другим.
Все университеты новых регионов обеспечены бюджетными местами в полном объеме. Для университетов на предстоящий учебный год выделено 37 тыс. 89 бюджетных мест (на программы бакалавриата – 19 461 место, специалитета – 4 427 мест, магистратуры – 12 502 места, ординатуры – 232 места, ассистентуры-стажировки – 2 места, по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре выделено 465 мест).
Для выпускников школ новых регионов России установлены особые правила поступления. Они могут пойти учиться в любой российский университет, сдав по своему выбору или ЕГЭ, или внутренние экзамены, которые проводят сами вузы.
Узнать другие подробности и задать все интересующие их вопросы абитуриенты и их родители могут, позвонив в единый контакт-центр «Прием в вуз» (номер телефона: 8-800-301-44-55). Первого сентября начнется обучение во всех вузах новых регионов России
В Греции призвали «склонить голову» перед Россией ради самолетов Бе-200
Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).
«Без (самолетов) «Бериев» ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…» – цитирует его сообщение ТАСС.
В Греции самолеты-амфибии называют «Бериев» по названию производящего их завода. Самолеты-амфибии для тушения пожаров в Греции использовались уже не один раз. Например, в 2021 году из России в Грецию была направлена авиагруппировка, в состав которой вошли самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Кроме того, тогда же Греция для подавления пожара арендовала российский Бе-200ЧС.
Как сообщает РИА «Новости», по указанию президента России в ответ на запрос турецкой стороны два самолета-амфибии ликвидируют природные пожары в Турции. Уточняется, что самолеты Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды за все время работы.
Напомним, природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат шестой день. Сообщалось, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские самолеты-амфибии Бе-200 приступают к спасению Турции от лесных пожаров. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
В США признали бессилие перед действиями российских истребителей в Сирии
|
|
Возможности США по сдерживанию поведения России в Сирии ограничены, США не должны воевать с Россией, считает бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин.
По его мнению, Россия, вероятно, продолжит проверять уступчивость США, особенно после того, как связь между двумя странами еще больше прервалась из-за конфликта на Украине, передает Fox News Digital.
Кроме того, главный редактор журнала Long War Journal Билл Роджио также считает, что США мало что могут сделать для сдерживания действий России в Сирии, отмечая, что любое прямое столкновение с российскими войсками чревато эскалацией.
Как пишет издание, слова Роджио прозвучали после нескольких инцидентов между российскими истребителями и американскими самолетами в небе над Сирией. В частности, Пентагон в этом месяце Пентагон сообщал, что российские самолеты летали рядом с несколькими американскими беспилотниками. Издание также сообщает, что днем ранее российские истребители Су-35 пересекали траекторию полета американских беспилотников MO-9 Reaper и вынудили беспилотный летательный аппарат маневрировать.
Издание сообщает о еще двух случаях, тогда Россия провела разведывательную миссию над военным гарнизоном США и перехватила беспилотник MQ-9 в тот же день, когда российский самолет в течение длительного периода времени пролетел над гарнизоном Эт-Танф, в котором размещены американские войска на севере Сирии.
Напомним, замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Россия неоднократно указывала на незаконность присутствия американских войск в Сирии - они, в отличие от подразделений ВС России, находятся на сирийской территории без приглашения правительства страны.
Захарова жестко ответила Киеву на заявления про атаки на объекты ЮНЕСКО
Киев не имеет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и «безграмотных» операторов ПВО.
Также она подчеркнула, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
В Минобороны России заявили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одессе не соответствует действительности.
NYT: ВСУ дорого обходится занятие небольших территорий
NYT: Переданные Западом старые снаряды повреждают технику ВСУ и ранят бойцов
|
|
Старые снаряды и ракеты, поставляемые Украине Западом, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, сообщила газета New York Times.
Один из украинских командиров, чей взвод с начала СВО понес 200% потерь, рассказал New York Times, что у России больше людей и техники. Издание пишет, что Киеву слишком дорого обходятся те небольшие территории, которые он пытается вернуть обратно.
Кроме того, отмечается, что ВСУ столкнулись с целым рядом новых и постоянных проблем, которые способствовали их медленному прогрессу в «контрнаступлении». Понеся десятки тысяч потерь с начала конфликта, ряды военнослужащих часто пополняются менее обученными и старыми солдатами, утверждает издание.
По данным издания, отправляемые из союзных Украине стран боеприпасы находятся в дефиците, они поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это приводит к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, присланные из-за рубежа, повреждают технику и ранят солдат.
Вместо поставок новых вооружений западные страны планируют переориентироваться на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. При этом на Украине не первый месяц наблюдается проблема с транспортировкой подбитых военных машин в страны Восточной Европы для будущей починки. Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и странах НАТО планируют выходить из логистического тупика и какое значение этот вопрос имеет для России.
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек Херсонской области
В Херсонсокй области по дому мэра города Алешки украинской стороной был нанесен удар из РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
Он рассказал РИА «Новости», что мэр Георгий Журавко не пострадал. Также Василенко отметил, что глава города продолжает свою работу.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров.
Минобороны сообщило о попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Минобороны сообщило о пресеченной средствами РЭБ попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника, сообщило Минобороны России.
Беспилотники были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, сообщило ведомство в Telegram.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как сообщил глава города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
В экстренных службах сообщили, что беспилотник «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки, передает ТАСС.
Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто, передает РИА «Новости».
Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Зеленский нашел виновных в том, что Украина опоздала с контрнаступлением
Зеленский признал невозможность начать контрнаступление весной из-за нехватки оружия
Из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украина планировала начать контрнаступление весной, но у Киева на тот момент не было достаточно боеприпасов, оружия, а также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Зеленский отметил, что поскольку Украина начала действовать позже, это дало России много времени построить несколько рубежей обороны, именно этим фактором можно объяснить такой медленный темп украинского наступления. Как заявляет Зеленский, Киев не желает терять людей и технику.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Украинские солдаты рассказали о больших потерях при контрнаступлении
Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них.
Один из военных медиков рассказал, что ВСУ продвигаются на дюймы, но это не стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые были потрачены, передает РИА «Новости».
Другой солдат заявил, что его подразделение захватило и потеряло ряд российских позиций, поскольку военных обучали захватывать укрепления, но не удерживать. Также он отметил, что каждые сто метров обходятся ВСУ по меньшей мере в четыре-пять пехотинцев.
Еще один военнослужащий рассказал, что среди украинских военных 30% погибают и 40% получают ранения.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Вице-премьер Украины посетовала, что некая страна «привела» Путина на саммит НАТО
На саммите НАТО в Вильнюсе один из союзников Киева «посадил за стол» переговоров президента России Владимира Путина, что усложнило понимание условий вступления Киева в альянс, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.
По ее словам, «один из союзников фактически посадил за стол Путина». Зная эту страну, отметила она, Украина понимала, что на нее постараются оказать давление в вопросах, связанных с завершением конфликта мирными переговорами. Что это была за страна она отвечать не стала, передает РИА «Новости».
Стефанишина отметила, что формулировки коммюнике саммита вызвали у украинских чиновников негативные эмоции. При этом, добавила она, заявление президента США Джо Байдена, что Украина станет членом НАТО, избавило Киев от опасений.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.
Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – акт международного терроризма
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Отвечая на вопрос телеканала RTVI об оценке инцидента МИД России, Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Обломки беспилотника были, в частности, обнаружены на Комсомольском проспекте.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
|
|
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Командующий российской группировкой «Центр» назвал срок завершения «наступа» ВСУ
Российский генерал-лейтенант Мордвичев предсказал завершение наступления ВСУ в конце августа
Вооруженные силы Украины будут наступать до конца августа, после чего «будет небольшой перерыв», заявил командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По словам Мордвичева, для «наступа» у ВСУ «хватит до конца августа времени». Он считает, что «потянут они еще до конца августа». Зимой, как полагает генерал-лейтенант, ВСУ «сильно такого ничего не достигнут». А «к весне», по мнению Мордвичева, «все закончится», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля. Президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Украины и сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
В полиции Николаева могла начаться «борьба за власть с помощью русских ракет»
Активист сообщил, что украинские полицейские сдают подполью в Николаеве данные о силовиках-конкурентах
Активист пророссийского подполья в украинском Николаеве не исключил, что в руководстве местных силовых структур решили «бороться за власть с помощью русских ракет».
Активист рассказал, что возглавляющий управление патрульной полиции Виталий Данила, кум главы Николаевской администрации Виталия Кима, решил сместить руководителя областного главка нацполиции, передает РИА «Новости».
По совам активиста, контакт подполья в областном главке «передал координаты местонахождения управления патрульной полиции». При этом «контакт» намекнул, что передача информации «санкционирована сверху». По словам активиста, «не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет».
В регионах Украины между собой конкурируют два органа внутренних дел: главк управления нацполиции и управление патрульной полиции. Первый является аналогом российского областного УВД, а второй подчиняется напрямую Киеву.
Напомним, в ноябре пророссийское подполье Николаева сообщило, что выяснило несколько адресов, где прятались сотрудники местного управления службы безопасности Украины от российских ракетных ударов.
Деппа нашли без сознания в номере в Будапеште
Blikk сообщила об экстренной госпитализации Деппа в Будапеште
Голливудский актер Джонни Депп был экстренно госпитализирован в Будапеште, куда приехал на гастроли со своей группой Hollywood Vampires, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.
Депп пропустил саундчек, но такое происходило и раньше, поэтому его отсутствие не вызвало беспокойства. Однако он не появился и перед началом шоу. 60-летнего Деппа нашли без сознания в его номере, пишет «Российская газета» со ссылкой на Blikk.
Некоторые издания заявили, что состояние Деппа может быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков. Концерт пришлось отменить, причем сделали это в последний момент.
Напомним, Депп попадал в скандалы из-за злоупотребления алкоголем.
|
|