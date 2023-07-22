Трамп: Даже просто рассматривать прием Украины в НАТО в это время является безумием

Тот факт, что Соединенные Штаты на данном этапе просто рассматривают возможность приема Украины в Североатлантический альянс, уже полнейшее безумие, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Трамп в видеообращении подчеркнул, что нынешний президент США Джо Байден втягивает страну в Третью мировую. Происходит это, по мнению бывшего американского лидера, «в интересах нации», заплатившей семье Байдена «миллионы и миллионы долларов очевидных взяток». Трамп призвал посмотреть, сколько «Китай и Украина заплатили семье Байдена», передает РИА «Новости».

Нынешнюю администрацию США Трамп считает некомпетентной. Он уверен, что развязыванием войны с Россией или Китаем недопустимо.

Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.

Президент Владимир Путин отмечал, что Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны.