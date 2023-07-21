Байден обвинил в своих ошибках искусственный интеллект

Байден в шутку назвал себя «искусственным интеллектом»

Президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме о проблематике разработок с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), в шутку назвал себя «искусственным интеллектом».

На мероприятии в Белом доме присутствовали представители руководства ряда крупнейших американских IT-компаний, включая президентов Microsoft, Google и Meta* (эта корпорация признана в России экстремистской организацией), передает ТАСС.

Журналист пресс-пула Белого дома задала бизнесменам вопрос о том, настоящие ли они или являются примером разработки с использованием ИИ. Предприниматели рассмеялись. Один из них, хлопнув себя по предплечьям, продемонстрировал, что является живым человеком. После этого в кабинет вошел Байден.

«Я – искусственный интеллект. В ошибках, которые я сделаю, вините искусственный интеллект», – приводит его слова RT. Присутствовавшие рассмеялись.

Байден заявил, что ИИ дает не только «невероятные благоприятные возможности» в экономике, но также несет риски для общества и национальной безопасности. По его словам, на компаниях, разрабатывающих такие технологии, лежит большая ответственность.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) не менее важны сейчас, чем атомный или ракетный проекты в СССР, за ними будущее.